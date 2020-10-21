SAKARYA’NIN DOĞDUĞU TOPRAKLAR: ÇİFTELER

BOZKIRIN DALIŞ MERKEZİ: ÇİFTELER

BOZKIRIN ORTASINDA BİR VAHA: ÇİFTELER

Sapsarı buğday tarlalarının, Anadolu’nun buram buram bereket kokan topraklarının içinde adeta yemyeşil bir vaha. Devasa sazan ve yayın balıklarının size eşlik edeceği, tertemiz billur gibi suyuyla içinizin açılacağı, gönlünüzün mest olacağı, ruhunuzun yenileceği bir diyar Çifteler. Son yıllarda ülkemizden ve dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayan Çifteler, en gözde dalış merkezlerinden biri olmaya aday.

ESKİŞEHİR İLİ SINIRLARINDA

Sakarya nehrinin doğduğu iki merkezden biri olan Çifteler ilçe merkezinde ki bu kaynak Sakaryabaşı olarak da isimlendirilmektedir. Sakarya nehrinin diğer kaynağı Afyonkarahisar’ın doğusundaki Bayat yaylasıdır. Kuzey batı Anadolu bölgemizde yer alan Eskişehir, Ankara, Kütahya, Bilecik, Bursa, Bolu, Sakarya gibi illerimize adeta can suyu veren Sakarya nehrinin toplam uzunluğu yaklaşık 825 kilometredir. Bu uzunluğuyla Sakarya nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra ülke içindeki en uzun üçüncü nehir, Kuzeybatı Anadolu’nun ise en uzun nehri konumundadır.

İSİM SANGARİUS’TAN GELMEKTE

Sakarya ırmağı antik çağlarda çok tanrılarıyla meşhur Yunan mitolojisinden almış. Sangarius antik Yunan’da nehir tanrısına verilen isimdir.

PORSUK VE ANKARA ÇAYLARIDA SAKARYA NEHRİNE BAĞLANMAKTA

İç Anadolu bölgemiz için son derece önemli olan Porsuk ve Ankara çayları da Sakarya nehri ile Polatlı civarlarında birleşmektedir. Daha sonra Sakarya’ya; Mudurnu çayı, Koca çay, Kirmir çayı, Çark suyu ve Darıçay deresi de katılmaktadır. Sakarya ırmağı böylece Kızılırmak nehrinin tersine bir kıvrımla kuzeye doğru dönmekte ve Karasu’dan Karadeniz’e dökülmektedir.

SARIYAR, GÖKÇE KAYA SANTRALLERİ

Yılda ortalama 5 milyar m3 su taşıyan Sakarya nehri, ülkemizin enerji sektörü için de son derece önemli bir yere sahip. Sakarya’nın Aladağ ve Kirmir sularını aldığı bölgede kurulu Sarıyar, Gökçekaya Hidroelektrik santralleri ve Yenice Barajı, Sakarya nehri üzerine bulunmaktadır.

İLÇENİN EKONOMİSİ TARIMA DAYALI

1954 yılında çıkarılan bir kanunla ilçe olan Çifteler’in ekonomisi büyük ağırlıkta tarıma dayalıdır. İlçede yaklaşık 61.850 hektarlık tarım alanının 14.000 hektarında sulu tarım, yaklaşık 50.000 hektarlık bölümünde ise kuru tarım yapılmaktadır.

AYNI ZAMANDA MUHTEŞEM BİR DALIŞ MERKEZİ

Bozkırın ortasında adeta akvaryum berraklığında bir güzelliğe sahip olan Çifteler Sakaryabaşı, bu müthiş özelliğiyle önemli bir dalış merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Sakarya Nehri'nin doğduğu kaynaklar Gökgöz, Kırkkız, Karaburgu ve Başkurt mevkileri gerçekleştirilen ilk dalışlar ve çekilen binlerce fotoğrafın ardından dalış turizmine kazandırılıyor. Dalgıçların ve doğa tutkunlarının yeni gözdesi konumuna gelen Sakarya Nehri'nin Çifteler'deki bu yeraltı kaynakları, ülkemizin turizm zenginliğine yeni bir boyut kazandırmaya aday.

YURTDIŞINDAN DA İLGİ YOĞUN

Adeta bir sualtı stüdyosu özelliği taşıyan Çifteler Sakaryabaşı’na İsviçre ve Polonyalılar başta olmak üzere yurt dışından pek çok su altı fotoğrafçısının yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Hatta İstanbul'daki bazı ajanslar ile yönetmenlerin de bölgeyi çok beğendikleri ve çekimleri için kullanabilecekleri su altı görüntülerinin bir kısmını burada hazırladıkları görülmektedir. Çok canlı bir sualtı hayatının gözlemlendiği Sakaryabaşı’nda Karaburgu bölgesinde yer alan Kırkkız ve Gökgöz havuzlarının derinliğinin yaklaşık 8 metre olduğu ve buradan saniyede 6 ton su çıktığı ifade ediliyor.

PİKNİK YAPIN MUHTEŞEM DOĞANIN TADINI ÇIKARIN

Çifteler Sakaryabaşı’nda, sizleri unutulmaz hatıralar bekliyor. Yemyeşil doğanın, tertemiz havanın, gürül gürül kaynayan suların keyfini çıkarmak istiyorsanız rotanızı mutlaka Çifteler Sakaryabaşı’na çevirmelisiniz. Sakaryabaşı'nda tertemiz berrak suların içerisinde başta sazan olmak üzere birçok tatlı su balığına rastlanmaktadır. Avlanmanın kesinlikle yasak olduğu merkezde bol bol fotoğraf çekebilir, balıklara yem atabilir, göl bisikleti ile muhteşem bir doğa turuna çıkabilirsiniz.

ULAŞIM HER MERKEZDEN RAHAT

Muhteşem bir doğanın mesken tuttuğu Çifteler Sakaryabaşı’na gerek Eskişehir il merkezinden, gerekse Ankara, Polatlı, Eskişehir yolunu takip ederek, gerekse Antalya - Afyonkarahisar - Sivrihisar - Eskişehir yolunu izleyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

SAKARYA’NIN DOĞDUĞU TOPRAKLARA ÇİFTELERE YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle, rengarenk balıkları, müthiş dalış noktaları, tertemiz suyu, oksijen dolu havası ile sizleri bekleyen Çifteler Sakaryabaşı’na yelken açın, hep seyahatte kalın…

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