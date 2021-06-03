ŞAHNAZ KULA’dan Yaza Girerken Güzellik tarifleri

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Youtube ve Instagram hesaplarımız Papatyaluna canlı yayınımızda Güzellik Uzmanı Sevgili Şahnaz Kula ile yaza girerken bize iyi gelecek tedbir ve yaza hazırlık için güzellik tariflerini konuştuk. Sevgili Şahnaz Hanım’ın bizlerle paylaştığı evde bulunan malzemelerden kolayca hazırlanıp uygulanabilecek doğal güzellik reçetelerini sizlere aktarmak istedim.

Funda Akosman Youtube hesabı ve Fundaakosmanerman Instagram hesabı üzerinden Papatyaluna canlı yayınlarımız birbirinden farklı bilgiler ve konuklar ile sizler için devam edecek. Takipte kalın...

ANTİOKSİDAN VE LİF KAYNAĞI SOĞUK DEMLEME İÇEÇEĞİ

Malzemeler

* 2 yemek kaşığı reyhan tohumu

* 2 lt. su

* 4 adet yeşil poşet çayı

* 1 adet limon

* 2 yemek kaşığı bal (isteğe bağlı)

Tarif

İki litre suyun içine 2 yemek kaşığı reyhan tohumu, 4 adet poşet yeşil çay, bir adet limon suyu ve 2 yemek kaşığı balı ilave edip 8 saat buzdolabında demlemeye bırakıyoruz. 8 saat sonra poşet çayları çıkartıyoruz. Bu içecek yoğun lif kaynağı içerdiği için günde 3 bardak yemekten önce tüketilmesi ile metabolizma desteklenmektedir. Besleyicidir ve aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

SAÇLAR İÇİN DOĞAL KERATİN MASKE

Malzemeler:

* 3 yemek kaşığı keten tohumu

* 1 bardak su

* 1/2 muz

* 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı

Tarifi:

3 kaşık keten tohumu bir bardak suyla ocakta orta ateşte 10 dk. kaynatıyoruz. Soğuttuktan sonra ince bezin içine koyup iyice sıkıyoruz. Keten tohumundan elde edilen jeli yaklaşık bir ay buzdolabında muhafaza edebeliyoruz. Yarım muzu çatalla ezdikten sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da hindistan cevizi yağı ve 1 kaşık elde edilen keten tohumu jelini ilave edip tüm saç dibine sürüp dairesel hareketleriyle masaj uyguluyoruz. geri kalan karışımı tüm saça sürüp 45 dk. üzerine bone ve sıcak havlu sararak bekletiyoruz. 45 dk. sonra şampuanla yıkayabiliriz. Bu saç bakım maskesi haftada 2 kez uygulanabilir

BEYAZLATICI VE LEKE MASKESİ

Malzemeler:

* 1 yemek kaşığı leblebi tozu

* 1 yemek kaşığı yoğurt

* 1/2 çay kaşığı hakiki zerdeçal

* 1 çay kaşığı taze limon suyu

* 1 çay kaşığı hakiki bal

Tarif:

Malzemelerin hepsini bir kaba ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Krem kıvamına gelince yüzünüzü önceden temizleyip hazırladığınız maskeyi sürün. Biraz masaj uyguladıktan sonra 30 dk. bekletin. Kuruduktan sonra bol suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 2 ya da 3 kez uygulayabilirsiniz. %100 sonuç almak için düzenli uygulamak gerekir.

SİVİLCE ÖNLEYİCİ MASKE

Malzemeler

* 4 adet aspirin

* 1/5 yemek kaşığı çay ağacı yağı

Tarif

Aspirinleri toz haline getirip 1/5 kaşık çay ağacı yağıyla karıştırıyoruz. Krem kıvamına geldikten sonra cildin üzerinde 10 dk bekletiyoruz. 10 dk bekledikten sonra bol suyla temizliyoruz. Bu maskeyi haftada 2 defa sivilceler bitene kadar düzenli uygulayın.