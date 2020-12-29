SAĞLIK VE GÜZELLİKLERLE GEL YENİ YIL..

Şimdi bana geçen zamanın unutulmaz sancısı kalır diyor Nazım Hikmet...

Zaman kavramını tam tanımlıyamazsakta 365 gün ve her gün eksilen saatler,günlerle devrilen bir yıl daha..

Dünyanın pandemi yılı olarak kabul ettiği 2020..

Yeni gelen her yılı kimimiz büyük bir keyifle,kimimiz hüzünle karşılasakta,yine de 31 Aralık gecesi saatler 12'yi gösterdiğinde ,bir umutla yüzümüze yerleştirdiğimiz bir tebessümle gelecek günlerin güzellikler getirmesini en önemlisi ise bu yıl yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra en önemlisi ise sağlıkla gelmesini dileriz.Yılbaşı gecesi bizler için yeni gireceğimiz yılın ülkemiz ve insanlık adına hayırlı olmasını dilemektir.

2019'u 2020'ye bağlayan gece de tüm güzellikler bizlerle olsun demiştik ama 2020 tüm dünyaya ve ülkemize bir çok zorluğu beraberinde getirdi.

Elbet bir derstti belki de insanoğluna verilen..En büyük derst de sevgi kavramını unutup,dünyevi işlere kendimizi kaptımamız,aile bütünlüğünü,eş dost birlikteliğini unutmamız,bu pandemi sürecin de hepimize bunların ne kadar önemli değerler olduğunu hatırlattı.Hali hazırda da devam eden bir süreçten geçmekteyiz ve bu süreçte yine sevdiklerimiz den uzak,kendi ev içinde birlikte olduğumuz kişilerle birlikte,özgürlüğümüz zaman zaman kısıtlı olarak ve çoğumuzun psikolojisi bozulmuş,kimimiz ekonomisi sıkıntılı ,kimimiz sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde 2021'nin iyi gelmesini,sağlıkla gelmesini ve hatta artık evlere ateş düşürmemesini dileyeceğiz .

Gökyüzü ve yeryüzü insanoğluna belki de ''yeter artık', kendinize gelin demek istedi.

2019'un son gününde 2020'ye girerken ve güzel dilekler sunarken ne ara geçti koca bir yıl,daha yazdıklarımın mürekkep'i kurumadan desem de geriye dönüp baktığım da koca bir 365 günü,tüm zorluklarına rağmen ve üzerimiz de sanki kurum yağmış gibi bir yükü sıtlanmışcasına,bazen miskin,çoğu zaman ürkek ve yarın ne haber duyacağız korkusuyla geçen günler de ,yine de umudumuzu hiç kaybetmeyelim.

İnsanların yeni yılı büyük bir coşkuyla karşılamasının nedeni de,belki de yeni yılla birlikte kendimize koyacağımız ufak tefek hedeflerdir. Yeni yılın yaşanan tüm kötü anıların silinmesi, olumsuzlukların yok olması,hayallerin gerçeğe dönüşmesi ve yaşanan salgın nedeniyle her geçen gün biraz daha umutla sevdiklerimizin sağlıklı olarak bu süreçten geçebilmesi..

Monoton,sıkıntılı bir süreçte yaşam mücadelesi verirken,belki tutunduğumuz en önemli konu ihmal ettiklerimizdi,hep daha sonra diye bir çekmeceye kaldırdığımız kıymaetini bilemediğimiz akraba ve dostlukların değerini öğrenmemiz..

Yeni yıl ne getirirse getirsin ama sevdiklerimizi bizden götürmesin..

2021'nin ilk günlerin de henüz 2020 de yaşadıklarımız olumsuzlukları geride bırakmasakta sanki yeni yıl önümüz de ışıl ışıl parlamakta..

Yine tedbir yine korunma ve bir çoğumuzun yaşadığı ve hala da yaşamakta olduğu ekonomik krizin herkese ayakta kalabilme gücünü vermesini diliyorum.

Her ne olursa olsun UMUT hep yanı başımız da olsun.

Şimdi gelelim bu yılbaşı neler yapabiliriz.Hepimiz bu yıl çekirdek aile olarak sanırım evlerdeyiz.Ama yine de senenin son günü şık bir sofra hazırlıyalım ve kendi motivasyonumuzu yükseltelim.

Sizlere bu renk örtü yada şu renk örtü olacak illaki demiyorum,sadece monotonluktan sıkıldıysanız temiz,ütülü farklı bir renkte masa örtüsü seçelim.Mesela yeşil olabilir,üzerine ekose desenli tabaklarınız varsa harika yakışacaktır.Büyük masanızı hazırlamanızı öneririm,uzun soluklu bir gece de masa da geçireceğimiz süre uzun olacağı için ,yiyeceklerimizin rahat ve gösterişli bir şekilde masanız da yerleşmesini sağlayın.Hem gözünüz dinlenecek hemde daha rahat hareket edeceksiniz.Yemek takımlarınıza uygun çatal ve bıçak takımı tabakların yanında yerini aldıktan sonra,eğer içki servisi yapılacaksa içkinizin çeşidine göre kadehler ve yanına su bardakları da yerleştirin.Masa örtünüze uyum sağlayan yada örtüyle aynı kumaştan peçeteleriniz tabaklarınızın yanında yerini alsın.

Yemek çeşitiniz fazla ise masa aksesuarlarını fazla koyamıyacağınız için belki masanın iki ucuna birer yılbaşı konseptli şamdanlar şık olacaktır.Yemek çeşitin az diyorsanız o zaman istediğiniz her aksesuarı yerleştirebilirsiniz.Çok da abrtmamak gerekir.Yılbaşı için hazırlanan ufak tefek aksesuarlar masanın bazı yerlerine güzellik katacaktır.

Şimdi gelelim 365 gününün son gününde soframıza neler hazırlıyalım .

Biz bize de olsak az porsiyon bir kaç çeşit hazırlamaya çalışalım.

Yılbaşının olmazsa olmazı HİNDİ DOLMASI'nı bu yıl kalabalık değiliz pişirmeyeyim diyorsanız verdiğim iç pilav tarifini yaparak ,yanına fırında pişireceğiniz ''tavuk''ile de pişirebilirsiniz.

Zeytinyağlı yemekler uzun oturulacak sofraların en çok tercih edilen yemekleridir.Bunlarla birlikte mezeler de eşlikçileridir.

Ben sizlerle tarifleri ile birlikte bir kaç çeşit yazıyorum,sizlere fikir olması açısından..tercih sizlerin..hepinize kolay gelsin.

2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzlukların 2021 sonunda tamamen bitmesini, Ülkemizin sağlıklı ,refah,ekonomik sıkıntılarından arınmış,yüzü gülen insanların olduğu,laik ve özgür bir yıl olarak gelmesini diliyorum.

Sağlıkla,sevgiyle ve umutla...MUTLU YILLAR...

KESTANELİ HİNDİ DOLMA

MALZEMELER:

5 kg Hindi

3 su bardağı baldo pirinç

2 ad kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ + 2 dolu yemek kaşığı tereyağ

250 gr kuşbaşı doğranmış ciğer

4 yemek kaşığı iç badem

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü 1 + 2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın-karabiber-yenibahar

600 gr haşlanmış kestane

HİNDİYE SÜRMEK İÇİN.

Limon suyu - Tuz - Kekik karışımı

1 ad Fırın Hindi Poşeti

HAZIRLANIŞI:

Zeytinyağını pilav tencerenize alın ve küçük doğranan kuru soğanı ekleyerek orta ateşte kavurmaya başlayın.Sırayla önce bademleri daha sonra dolma fıstıklarına ekleyerek kavurmaya devam edin.

Ciğeri ilave ederek kavurun.

Pirinci soğuk suda 15 dakika bekletin ve yıkayın.

Karışıma pirinci ekleyin ve karıştırın.

Kestane hariç tuzunu,kuş üzümünü,karabiber,yenibahar,tarçın ve şekeri ilave ederek 10 dakika kavurun.

Kestaneleri ilave ederek karıştırın ve ateşten indirin.

Şimdi gelelim hindiyi hazırlamaya;

Hindiyi yıkayın ve ateş üzerin de tütsüleyin.

Hindinin üzerine tuz ve limon suyunu bolca sürün. (çıtır olması için)

Karın kısmına hazırladığınız iç pilavı doldurun (pişme payını da düşünerek çok fazla doldurmayın)

Isıya dayanıklı bir ip ile hindinin karın kısmını dikin.

Geniş bir tencere de tereyağını eritin ve kızdırın.

Hindiyi tereyağ içinde yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin.

Hİndinizin dış kısmı kızarmış gibi olcak.

Aynı tencereden çıkarmadan üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 1/2 saat haşlayın.

Haşlanan hindiyi tencereden çıkarın ve üzerine zeytinyağ ve kekik karışımını sürün ve fırın poşetine yerleştirin.

Haşlama suyunu da tepsinin içine alın.

200 derece de ısıtılmış fırında 2 saat pişirin.

Lokum gibi ağızda dağılan lezzetli yemeğiniz ikrama hazır..

Kalan iç pilava su ilave ederek pişirin ve ikrama hazır hale getirin.

Afiyet olsun.

****************************************************************************************************************************************************************

GAMBİLYA

Gambilya, Bodrum da yetişen iç baklanın biraz daha küçüğü ve fava dan biraz daha yumuşak olanıdır.

MALZEMELER:

250 gr gambilya

100 gr sarı mercimek

3 su bardağı su

1 ad kuru soğan

2 diş sarımsak

3 ad kesme şeker

1 kahve fincanı zeytinyağ

1 çay kaşığı zerdeçal

1 ad limon suyu ve az limon kabuğu

Tuz

ÜZERİNE:

1 ad kuru soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

HAZIRLANIŞI:

Gambilya baklasını geceden ıslatın.

Mercimekleri yıkayın ve suyunu süzün.

Bakla ve mercimeği düdüklü tencereye alın ve suyunu ekleyin.

Sarımsakları halka doğrayın ve küçük bir tavada çok az zeytinyağ ile kavurun ve ekleyin.

Şeker ve tuzunu da ekleyerek pişirin.

Zerdeçal,limon suyu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın.

Pişen mercimek ve baklayı rondodan geçirerek pürüzsüz kıvama getirin.

Zerdeçal karışımını ilave ederek karıştırın ve bir servis tabağına yerleştirin.(biraz derince bir kase yada bir kalıp olabilir)

Buzdolabına kaldırın ve en az 3-4 saat soğuyarak kıvam aldırın.(geceden pişirmeniz tavsiye olunur)

Kuru soğanı piyazlık doğrayın ve zeytinyağ da kavurun.

Soğanlar renk değiştirirken şeker ekleyerek 5 dakika daha kavurun ve ateşten indirin.

Servis tabağına aldığınız GAMBİLYA EZMESİ''nin üzerine karamelize soğanı yerleştirerek ikram edin.

Afiyet olsun

****************************************************************************************************************************************************************

FIRINDA PEYNİR DOLGULU KAPYA BİBERLER

Hafif bir ara sıcak..

MALZEMELER:

4 ad kapya biber (enlemesine ikiye kesilmiş)

200 gr küp doğranmış keçi peyniri

150 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağ

1 ad yumurta beyazı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı biber ve kuru nane

5 dal dereotu (ince doğranmış)

HAZIRLANIŞI:

Kapya biberleri enlemesine iki parçaya ayırın ve çekirdek kısımlarını temizleyin.

Peynirleri bir kaseye alın.

Diğer malzemeler ile karıştırın.

ve biberlerin içlerine doldurun.

190 derece de ısıtılmış fırında takribi 15 dakika pişirin ve servis tabağına alın.

Afiyet olsun.

****************************************************************************************************************************************************************

KIYMALI ÇITIR ÇUBUKLAR..

Üç ayrı lezzeti barındıran harika bir ara sıcak..

Çıtır çıtır kızaran yufka çubuklarını kıymalı sos ve sarımsaklı yoğurt eşliğinde atıştırın.

MALZEMELER:

3 ad yufka

250 gr dana kıyma

2 ad kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 ad domates + 1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz-karabiber

AYRICA:

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

SÜSLEMEK İÇİN:

Maydanoz

KIZARTMAK İÇİN:

2 su bardağı ayçiçek yağı

HAZIRLANIŞI:

Yufkaları üst üste yerleştirin ve önce dörde,her dört parçayı da dörde bölerek ,geniş olan alt kısmın 5 cmlik üçgenler olarak keserek hazırlayın.

Kestiğiniz üçgen yufkaların geniş kısmına bir pipet yerleştirin ve üzerine sarın.

Ortaları boş sigara börekleri elde edeceksiniz.Bir kenara alın.

Kuru soğanları küçük doğrayın ve zeytinyağ ilavesiyle tavada kavurun.

Kıymayı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Domatesi küp doğrayarak ekleyin.

Salçasını,karabiberini,tuzunu ve az su ilavesi ile kıymayı biraz gevşetin.

Yoğurt'a sarımsak ekleyerek bir kaseye alın.

Şimdi kızartma işlemine başlayalım.

Tavaya ayçiçek yağını alın ve kızdırın.

Sardığınız yufkaları kızartarak servis tabağına alın.

Orta kısmına kıyma içini ve yanlara sarımsaklı yoğurt gezdirerek ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

****************************************************************************************************************************************************************

KABAK TATLISI -CEVİZLİ ve TAHİNLİ

Bizim çocukluğumuzun YILBAŞI gecelerinin tatlısı KABAK TATLIsıydı..

MALZEMELER :

: 1.600 gr kabukları soyulmuş bal kabağı

2 su bardağı (400gr) toz şeker

1,5 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

ÜZERİNE:

Ceviz

Tahin

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir tencereye ayıklayıp dilimlediğiniz kabakları bir kat yerleştirin.

Kabaklarınızı iki parmak kalınlığında doğrayın.

Bir kat kabak bir kat şeker olarak tencereye yerleştirin.

suyunu ekleyerek kısık ateşte 1 saat pişirin.

Servis tabağına alarak soğuttuğunuz tatlınızı ceviz ve arzuya göre tahin ile ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Yeni yılda sağlık,mutluluk ve bereketli sofralar da görüşmek üzere..

SEVGİYLE...