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SADETTİN SARAN TÜMKİAD’DA

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ünlü iş insanı Sadettin Saran’ı TÜMKİAD Genel Merkezinde ağırladı.

27 Ekim 2022 Perşembe 19:34
SADETTİN SARAN TÜMKİAD’DA

Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Geçtiğimiz günlerde İTO Başkanlığına aday olmadığını açıklayan Sadettin Saran,TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu’nu ziyaret etti. Yaklaşan  İTO seçimlerinin konuşulduğu görüşme son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Bu ziyaretin kendisini memnun ettiğini belirten TÜMKİAD Genel Başkanı Tanrıkulu,’ Saran Group Y.K. Başkanı Sadettin Saran'ı Genel Merkezi'mizde ağırladım.  Yaklaşan İTO seçimleri öncesi 30. Komiteden Meclis Üyesi adaylığını tebrik ediyorum. Sadettin Saran ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği önemli iş insanları arasında. Önemli bir değer. Karşılıklı olarak neler yapabileceğimiz hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyorum’dedi.

Önce Vatan Gazetesi

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SADETTİN SARAN TÜMKİADDASadettin SaranTümkiadönce VatanAlmina Besra BABARNihat Tanrıkulu
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