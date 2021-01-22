SADECE BİR RÜYA: KAKLIK MAĞARASI

MURAT AK

Bembeyaz travertenler, şifalı sular, muhteşem bir görüntü. Sanki Pamukkale’nin yer altında bir benzeri. Adeta muhteşem sanat eserleriyle donatılmış bir yer altı sarayının içerisindesiniz ama saray ki ne saray. İnsanoğlunun böyle bir sarayı yapmaya ne hayali yeter, ne de gücü. Sakın ha abarttığımızı düşünmeyin. En yakın zamanda, bu etkileyici bir o kadar da büyüleyici, Yüce Yaradan’ın bizlere bahşettiği bu eşsiz güzelliği gördüğünüzde sonuna kadar hak vereceksiniz.

ÜLKEMİZİN DEĞİL DÜNYANIN EN GÜZEL MAĞARALARINDAN BİRİ

İsmini her ne kadar fazla duyuramamış olsa da belki bu bir nimetti fazlaca bozulmadan kalabilmesi adına, doğallığını günümüze kadar koruyarak salt ülkemizin değil, dünyanın en güzel mağaralarından biri olarak tanımlamamıza imkan tanımış Kaklık Mağarası’nı. Kaklık Mağarası’nda ki muhteşem travertenler, damlataşlar, sarkıtlar, dikitler, saraya benzeyen oluşumlar ve berrak sularıyla insanın sadece gözlerini değil ruhunu da okşuyor.

KÜÇÜK PAMUKKALE VEYA MAĞARA PAMUKKALE

Tıpkı Pamukkale’yi andıran güzelliğiyle göz dolduran Kaklık Mağarası, Pamukkale’ye yakın benzerliği nedeniyle Küçük Pamukkale ve Mağara Pamukkale gibi isimlerle de anılmaktadır.

DÜDEN KAYNAKLI BİR GÜZELLİK

Düden - kaynak, çöküntü obruğu konumlu bir mağara olan Kaklık Mağarası, oluşumu halen süregelen aktif mağaralardan biri. Mağaranın eeosen marn, kuveternere ait traverten, alüvyonlardan kum, marn, mesozoik kireçtaşları, kil, kumtaşı ve konglomeraları, miyosen-pliyosen yaşlı kil ve kalkerlerden meydana geldiği anlaşılmaktadır.

BEYAZLAR İÇERİSİNDE SÜSLÜ BİR GÜZEL

Kaklık Mağarası’nda ki sarkıt ve dikitler başka bir mağara da göremeyeceğiniz ölçüde sıra dışı bir güzelliğe sahip. Hangi köşesine bakarsanız bakın bambaşka bir güzellik sizi bekliyor. Fotoğraf kadrajınıza hangi kareyi alacağınıza o kadar kararsız kalıyorsunuz ki adeta büyüleniyorsunuz.

YEŞİLİN BAMBAŞKA TONLARI

Mağara içerisinde yansıyan ışığa bağlı olarak yeşilin çok farklı tonlarına bürünmüş sarmaşıklar ve yosunlar görebilirsiniz. Mağaraya bambaşka bir güzellik katan bu bitkiler mağaranın sürekli akan ve damlayan duvarlarında kendilerine yaşam alanı bulmuşlar.

KÜKÜRTLÜ ŞİFALI RENKSİZ TERMAL SU

Kaklık Mağarası’nda bulunan termal su kükürtlü ve renksiz bir özellik gösteriyor. Birçok cilt rahatsızlığına da iyi geldiği belirtilen termal su, kükürt kokusundan hoşlanmayanları biraz rahatsız edebilir.

REKREASYON ALANLARI DA MEVCUT

Mağara çevresinde bu muhteşem güzelliğin yanında insanların vakit geçirebilecekler sosyal donatı alanları da inşa edilmiş. Bu amaçla yüzme havuzu, yürüyüş alanları, cafe, seyir alanları, kafeterya, küçük amfi tiyatro ve kamelya gibi rekreasyon alanlarını kullanabilirsiniz.

KORUMA TEDBİRLERİ YETERSİZ

Dünya çapında nadide bu doğal güzelliğin koruma tedbirleri maalesef yetersiz. Her ne kadar mağara girişinde bir görevli bulunsa ve bilet işlemlerini yerine getirse dahi bizim ziyaretimizde mağara içerisinde hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı gerekli tedbirlerin alınmadığı dikkat çekiyordu. Bu nedenle bazı bilinçsiz ve dikkatsiz insanların fotoğraf çektirmek gibi amaçlarla travertenlerin üzerine çıktığı, sarkıt ve dikitlere zarar verdiği görülüyordu. Bu nedenle yeterli ve etkin güvenlik önlemleri alınarak bu eşsiz mirasın gelecek nesillerimize de mutlaka ulaşması sağlanmalı.

DENİZLİ İL MERKEZİNE 30 KM UZAKLIKTA

Büyüleyici güzellik Kaklık Mağarası’na ulaşım son derece kolay, Denizli il merkezine sadece 30 km uzaklıkta bulunan Kaklık Mağarası, Honaz ilçesi Kaklık kasabasında bulunuyor. Ankara istikametinden gelenler için Denizli il merkezinden 30 km. önce İzmir istikametinden gelenler için ise Denizli il merkezinden 30 km sonra ana yol kenarından kolaylıkla görülebilecek tabeladan dönerek mağaraya ulaşabilirsiniz.

BU RÜYAYA MUTLAKA DALIN

Başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle uykudan hiç uyanmak istemeyeceğiniz kadar büyüleyici bir güzellikte olan Kaklık Mağarası için özgürlüğünüzü alın ve rüyaya dalın, hep seyahatte kalın…

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