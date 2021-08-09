Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434.68
ALTIN
483.71
DOLAR
8.6452
STERLİN
12.0084
EURO
10.1739
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak
Özel yetenek sınavı ile...
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor
15 personel alınacak
15 personel alınacak
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rüyalar ne anlatıyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:39
7 Okunma
Rüyalar ne anlatıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

'Üst Seviye Yaşam Koçluğu' eğitimini Başkent Üniversitesinden alan Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, aldığı bir çok eğitim ve profesyonel kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında, ”rüya ve bilinçaltının, yaşanılan konu ve olaylarla alakalı tedbir almak, ileriyi anlamak mahiyetinde sembollerle uyarı vermesidir." diyor.   

Rüyalardaki semboller bireyseldir. Burada mesaj rüyayı görene verilmek istendiği için, mesajı görenin bilinçaltındaki olayları anlatacak sembol ve işaretlerle  işlenir. Aynı haberci rüyayı farklı iki kişi gördüğünde aynı mesajı ve aynı anlamı içermez. Bu nedenle gördüğü rüyayı, yaşadığı olaylara dikkat vererek kişi rüyasını yorumlarken profesyonel yardım almalıdır.  Çünkü her insanın sembole verdiği anlam farklılık gösterebilir.

Örneğin, yılan bir insan için korku ve tehlike içerirken diğer bir kişi için şifalanma anlamına gelebilir. Bir bale eğitmeni için yılan kıvraklık ve zarafet mesajı verirken başka bir kişi için düşman ve tehlike mesajı olarak yorumlanabilir. 

Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, "rüyalarımızın anlamını bir araştırma motorunda bulmaya çalışmak sağlıklı bir sonuç sağlamaz. Çünkü rüyanın yorumu, gören kişinin düşünce, duygu, yaşadığı olaylar ve bulunduğu koşullara göre değişir." bilgisini veriyor. 

Rüyalardaki sembollere dikkat 

Üst Düzey Yaşam Koçu Nurcan Demircioğlu, "evrensel bilgi ve hakikatlerin çok basit ve sade ögelere indirgenerek ifade edilmesi olarak tanımlanabilir." diyerek sembollerin anlatmak istediği şeyi en kesin, en belirli, en doğal ve en sade işaretler olarak ifade ediyor. Sembolizm evrensel olup insanlar için ortak dildir. Çünkü semboller ( rüyalar ) farklı yazı ve dil sistemine sahip bütün insanlar için aynı dille hitap eder. Bir sembolü çözmeye çalışırken figürden yola çıkılmalıdır. Örneğin farklı dilleri konuşan iki ayrı kişiye bir merdiven sembolü çizdiğimizde konuştukları dil her ne kadar farklı olsa da o sembolden aynı mesajı alacaklardır. Sembollerin yorumu  için yaşadığımız çağın veya ortamın koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bize kolaylık sağlayacaktır. Sembolleri çözmemiz için her konuda olduğu gibi bilgi akıl ve sezgiye ihtiyaç duyarız.

Anahtar Kelimeler:
Rüyalar Ne Anlatıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
9 kişiyle kurulan dernek, 60 kadına istihdam sağlıyor
Fransız motosikletli grup, koronanın ülkeleri nasıl etkilediğini gezerek görüyor
Fransız motosikletli grup, koronanın ülkeleri nasıl etkilediğini gezerek görüyor
Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
15 personel alınacak
15 personel alınacak
Salihli Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı yapılacak
Salihli Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı yapılacak
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
TİGEM’den küçükbaş hayvan satışı
6 ayda 172 binden fazla trafik kazası yaşandı
6 ayda 172 binden fazla trafik kazası yaşandı
Damacana suya 1,5 ayda 5 zam
Damacana suya 1,5 ayda 5 zam

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma