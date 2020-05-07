RAMAZAN AYINDA ORUCU KOLAYLAŞTIRAN TEKNİKLER

HABER: NEVAL KÜTÜK

Programda, oruç tutarken susuzluğu ve açlığı gidermeye yardımcı olacak teknikler nelerdir? sorusu üzerine UYF Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: “Bu mübarek Ramazan ayında tutulan orucun amacı insanı ibadete yönlendirmektir. Bilimsel araştırmalara göre insan organizmasının %80 enerjisi sindirime ve boşaltıma gidiyor. Oruç tutarak bu %80 oranındaki enerjiyi serbest bırakıp onu tamamen ibadete ve yoğunlaşmaya yönlendirmek mümkün. Böylece bütün o harcanan enerji organizmada kalıyor ve ibadet için kullanılıyor. Genelde insanımız doğal olarak aç ve susuz kalmaya alışmamış ve sürekli mide kazınmaya başlıyor, kişi açlık ve susuzluk hissediyor. Kişinin doğal olarak aklı yemeye içmeye kayıyor. Orijinal Yoga Sistemi burada ibadeti derinleştirmek ve zihni tamamen ibadete yönlendirmek için müthiş bir yöntem sunuyor. Ramazan ayında oruç tutmayı kolaylaştıran sade ve özel teknikler uygulandığında, kişinin çok kısa bir süre içinde açlık ve susamışlık hissi kayboluyor. Bu teknikleri herkes yapabilir. Acıkma ve susamışlık hissi kaybolunca, kişi rahatlar ve böylece tamamen ibadete yönlenebilir.

Açlık ve susuzluk olduğunda bu güdü doğal olarak sinir sistemini harekete geçiriyor. Sinirler doğal olarak gerilmeye başlıyor. Sinirsel gerginlik ayrıca kızgınlığa, öfkeye neden olabilir. Bu teknikler sinir sistemini gevşetiyor, rahatlatıyor ve bütün kızgınlık kayboluyor.”

Manaf sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası Yoga Federasyonu olarak bu teknikleri, dünya genelindeki bütün Müslüman ülkelere de sunuyoruz. Bu konuda bize: ‘Artık açlık susuzluk hissetmiyorum ve tamamen ibadete yönelebiliyorum’ şeklinde birçok olumlu geri dönüş geliyor.”

Programda, üst üste 5. Kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından Ramazan ayına özel olarak gösterilen nefes tekniklerinin yararları UYF Başkanı Akif Manaf tarafından şöyle açıklandı: “Bu nefes teknikleri ile dildeki sinir uçları aktive oluyor ve dilin üzerinde bir serinlik oluşuyor. Bu ikili etki ile sanki su içmiş gibi oluyorsunuz ve susuzluk hissi kayboluyor. Sinirler rahatlıyor ve böylece ibadete daha iyi odaklanabilirsiniz. Ayrıca mide aç kaldığında doğal olarak nahoş bir koku ortaya çıkabiliyor. Bunu önlemek ve tamamen ortadan kaldırmak için bu teknikler müthiş bir etkiye sahiptir.”

UYF Başkanı Manaf, Dünya Yoga Şampiyonu Merve Tanrıverdi tarafından gösterilen Ramazan ayına özel duruşların yararları konusunda ise şunları söyledi: “Doğal olarak iftarda ister istemez insan açlık yaşadığı için daha fazla yemek yiyebilir. Fazla yemek yendiğinde midede olumsuz bir yüklenme oluşuyor ve toksik maddeler üretilmeye başlıyor. Bir anlamda vücut fazla yemek yendiğinde kendisini zehirliyor. Bu çok özel tekniklerle bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilirsiniz. İftardan bir saat sonra midede rahatsızlık, huzursuzluk, hafif bulantı hissederseniz bu teknikleri hemen uygulayın. Göreceksiniz ki, uygulama sırasında bile etki ortaya çıkacak. Mideniz rahatlayacak, sindirim sistemi aktive olacak. Ayrıca teknikler sindirim sistemi ve bağırsaklara doğal bir masaj yaparak boşaltım sistemini de aktive ediyor. Böylece çok daha rahat ve mutlu hissedeceksiniz.”

Oruç tutmayı kolaylaştıran teknikler:

Uddiyana Banda (Karın Kilidi Tekniği)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve karın mümkün olan kadar içe çekilerek nefes verilir. Çene göğse yaklaştırılır ve nefes zorlanmadan 3-5 sn. tutulur. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes tekrar alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlayınız.

Nauli (Karın Kasılması Tekniği)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve ağızdan tam şekilde verilir. Nefes tutulur, çene göğse yaklaştırılır. Karın kasları sağa sola doğru hareket ettirilir. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlayınız.

Supta Pavana Muktasana (Sırt Üstü Hava Çıkarma Tekniği)

Sırt üstü uzanın, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin. 15- 30 sn kalın. Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz.

Garbhasana (Cenin Duruşu Tekniği)

Sırtüstü uzanın. Nefes alırken bacaklarınızı birleştirin. Nefes verirken bacakları bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 sn. kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz.

Vacrasana (Yıldırım Duruşu Tekniği)

Dizüstü oturun. Konsantre olun, zihninizi karın bölgesine yoğunlaştırın 1- 2 dk. kalın.

Şitali Pranayama (Nefes Tekniği)

Dudaklar O biçiminde, dil kıvrılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır.

Şitakari Pranayama (Nefes Tekniği)

Dişler bir arada tutulur. Dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

Sadanta Pranayama (Nefes Tekniği)

Dişler bir arada tutulur. Dudakları aralayarak dişleri gösterin. Nefesi dişlerin arasından “sss” sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

Nadi Şodhana Pranayama (Nefes Tekniği)

Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır. Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler gevşer ve gerginlik atılır.

(Tekniklerin detaylı açıklamalarına dileyenler UYF Başkanı Akif Manaf’ın Yoga: Vücut Çalıştırma Sanatı, Yoga: Nefes Sanatı, Yoga: Çakra – Enerji Merkezleri Bilimi, kitaplarından ulaşabilirler)