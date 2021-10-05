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QUNDİS YENİ NESİL ÜRÜNLERİYLE ISK-SODEX FUARI'NDA

QUNDİS YENİ NESİL ÜRÜNLERİYLE 29 EYLÜL- 2 EKİM 2021 TARİHLERİ ARASINDA ISK-SODEX FUAR’INDA YER ALDI

05 Ekim 2021 Salı 13:16
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QUNDİS YENİ NESİL ÜRÜNLERİYLE ISK-SODEX FUARI'NDA

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL

Geleceği gören enerji yönetimine ait çözümlerle, önde gelen otomatik uzaktan sayaç okuma ve güvenli veri işleme kombinasyonu ile Qundis’e ait yüksek teknolojili sistem çözümleri ISK SODEX 2021 fuarında Tüyap Fuar ve Kongre merkezinde 29 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında katılımcılarla buluştu.

Qundis Türkiye Genel Müdürü Emrah Erken yaptığı açıklamada “30 yılı aşkın süredir QUNDIS GmbH tüketim verilerinin kaydına yönelik sistemlerin geliştirilmesinde öncü rol oynamaktadır. Ürünlerimizde odak noktası müşterilerimizin ihtiyaçlarıdır. Sistemsel çözümler ile enerji tüketimini ölçüp analiz ettiğimiz ve sınırlı kaynakları verimli hale getirdiğimiz yeni nesil ürünlerimizle ziyaretçilerimize yeni nesil teknolojileri sunduk ;Qundis fuar süresince Isı Pay Ölçer,Kalorimetre (Mekanik ve Ultrasonik ),Su Sayaçları (Mekanik ve Elektronik ),Sayaç iletişim sistemleri (Kablolu M-bus, Kablosuz M-bus),Sayaç okuma ekipmanları,Uzaktan sayaç okuma sistemleri,Akıllı Sayaç Okuma Platformu ile ziyaretçilerle buluştu ve Pandemi sonrası çok güzel bir etkinlik yaşadık” dedi

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