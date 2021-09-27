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Psikolojik Danışman Nurgül Demir online danışmalara başlıyor

Uşak Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümünü başarıyla tamamlayan Psikolojik Danışman Nurgül Demir, online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:46
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Psikolojik Danışman Nurgül Demir online danışmalara başlıyor

Hasret Dilek Delier 

MANİSA

Birçok kurum ve uzmanlardan da çeşitli eğitimler alan Demir, günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, ruhsal sorunlar olmak üzere birçok konuda psikolojik destek almak isteyenlere danışmanlık yapıyor. 
Siz de aile içi sorunlar ve ebeveyn sorunları yaşıyorsanız, iş hayatınızda sorunlarla karşı karşıya kalıyor ve baş edemiyorsanız ya da kendinizi yalnız hissediyorsanız, Psikolojik Danışman Nurgül Demir’den online danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 
Psk. Dan. Nurgül Demir’in vermiş olduğu danışmanlık hizmetlerinde benimsemiş olduğu Bilişsel Davranışçı Terapi ve Çözüm Odaklı Terapi gibi birçok ekol de yer alıyor.
Demir, danışmanlık hizmeti haricinde çeşitli eğitim kurumlarına seminerler de vermektedir. LGS,YKS ve KPSS gibi merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilere ‘Sınav Kaygısı, Zaman Yönetimi, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri’ gibi konularda seminerler vererek öğrencilerin sınava hazırlanma sürecini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için rehberlik hizmeti sağlamaktadır.
Online danışmanlık hizmeti almak için iletişim adresi:  
@psk.dan.nurguldemirr 

Önce Vatan Gazetesi

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Rehberlik Ve Psikolojik DanışmanlıkUşak ÜniversitesiNurgül DemirPsikolojik DanışmanHasret Dilek Delierönce Vatan
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