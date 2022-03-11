Prof. Dr. Faruk Erzengin, Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği’ne dahil oldu

FUNDA AKOSMAN

Çok değerli doktorumuz Prof. Dr. Faruk Erzengin, Kahramanmaraşlıdır ve de bununla büyük gurur duyar ve de haklıdır çünkü Kurtuluş Savaşında müthiş özverili çalışmalar ve kahramanlıkları dillere destan olmuştur. Çok sevgili dahi Doktor Faruk ağabey, bir de gönlünden gelen yetenek ve ata sevgisiyle tarihe ışık tutan bir kitap yazmıştır, bu eseri ile ilgili yayın da yapmıştık mutlaka okumanızı da tavsiye ederiz.

Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği’ne dahil olan Prof. Dr. Faruk Erzengin; “Değerli üyelere, mensuplara, idarecileri emektarları ve sayın başkana çok teşekkür ederim. Beni aranıza kabul ettiğiniz için ve bu şerefe nail olduğum için sonsuz mutluyum. Sağ olun, var olun, varlığınıza şükürler olsun can kardeşlerim. Zira benim ve hepimiz için mesel Kahramanmaraş’ımıza hizmet etmek ise gerisi teferruattır” dedi.

Silaha bende karşıyım ama silahı kullanabilmek bambaşka bir şey

”Beyler; Yaşadığı dönemde en büyük ve seçme askerlerden müteşekkil mevcuda sahip ordusu bulunan mağrur Pers İmparatoru Kiros'u ve onun ölmezler ordusu da dahil olmak üzere bütün askeri gücünü yok edip ülkesinin bağımsızlığını ve topraklarını koruyan, dünyanın ilk kadın Hükümdarı SAKA Türklerinin KRALİÇESİ TEMİRÇE (TOMRİS) HATUN'a, 18-20 yaşlarında, daha hayatlarının baharında iken Çanakkale Savaşına keskin nişancı olarak katılan, her attıklarını vurarak sayısız düşman askerini safdışı bırakan, bu kahramanlıkları, keskin nişancılık maharetleri ile düşman ingiliz ve anzak subaylarının dahi hayranlığını, takdirini kazanan fakat Adını Sanını Bilmediğimiz, resmi kayıtlara geçirmediğimiz, varlıklarını düşman subayların hâtırâlarından öğrendiğimiz, tamamı Şehit Düşen 30 KADAR KESKİN NİŞANCI KIZIMIZA, İnegöl'ün işgali sırasında oğlunun Yunan askerlere yol göstererek muhbirlik yaptığını öğrenince silahı beline takarak peşine düşüp yunan kuvvetlerinin içinde bulduktan sonra alnının ortasından vuran Domaniç'li HABİBE HATUN'a, Annesi veremden ölünce, 8 yaşında babası ile cephe cephe gezen, 12 yaşında onbaşı rütbesi alan;

Geyve, Sakarya, Gediz, Birinci ve İkinci İnönü savaşlarında bilfiil savaşan NEZAHAT HANIM'a, Aralık 1921'de cepheye mermi taşımak için İnebolu'ya gelen ve cephane yüklediği kağnısını karlı dağlardan aşırarak Kastamonu Askeri Kışlasına 200 m kalıncaya kadar getiren, Cephanelerin üzerine yatırdığı kız bebeğini korumak ve cephanenin ıslanmaması için yorganını onların üzerine örttüğünden dolayı donarak can verip Şehit düşen ŞERİFE BACI'ya, İzmir'in işgali üzerine 19 yaşında taze gelin olduğuna bakmadan eşi Usturumca'lı Halil Efe ile birlikte dağa çıkarak Kuvayi Milliye çetelerine katılıp 2 yıl dağlarda mücadele eden, 17 Mart 1922'de Koca Yayla yı basan Yunan müfrezeleri ile çıkan çatışmada bozgun alameti gösteren efelerin moralini düzeltmek ve cesaretlendirmek için ileri saflara atılarak çatışmaya bizzat katılan ve çatışma esnasında Alnından vurularak şehit düşen efelerin efesi Gördes'li MAKBULE HANIM'a, Edirne Müdafaasında binbaşı eşiyle beraber cepheye giden, eşi şehit olduktan sonra memleketi Erzurum'a dönerek aileleri ermeni komitacılar tarafından katledilen kadınlardan oluşturduğu çetesi ile komitacı kaatil sürüsü ermeni çetelerine dünyayı dar eden, İşgal esnasında Sivas'ta bulunan Mustafa Kemal Paşa ile irtibat kurabilmek için günlerce meşakkat içerisinde yolculuk ederek Sivas'ta Paşa ile görüşüp görev isteyen, Aldığı görev üzerine bir kısmı kadınlardan müteşekkil çetesi ile Geyve boğazını tutarak çetesinin kat be kat üzerinde mevcudu ve silahı bulunan yunan kuvvetlerini bozguna uğratan ve gazi olan, bilâhare Yunan kuvvetlerine esir düşmesine, 20 gün süren esareti sırasında hergün saatlerce dayak yemesine, ağır işkenceye tabi tutulmasına rağmen tek kelime sır vermediği gibi tek başına kaçmayı başarıp tekrar çetesinin başına geçerek rum palikaryalarına kan kusturan Milis Süvari Üsteğmen FATMA SEHER ERDEN HANIM'a (Kara Fatma) 22 yaşında altınlarını satıp mavzer, çizme ve elbise satın alarak İzmir'e geçen, 600 kişilik kafileyi düşmandan kaçırmayı başaran, İzmir'de bacağı kırılan, Pozantı'da sol kasığından yaralanan Gazi Binbaşı AYŞE HANIM'a, 23 yaşında silahlanıp düşman karşısına çıkan, düşmanın Aydın'dan çıkartılması esnasında görev alan, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi ile meclis tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası Verilen Çete Emiri AYŞE HATUN'a Gencecik yaşında eşi Çanakkale'de şehit düştükten sonra işgal üzerine silahlanıp dağa çıkarak bir müddet tek başına baskın tarzı mücadele veren, bilâhare katıldığı kuva-i milliye çetesi ile birlikte Fransız Karargahına yapılan baskın sırasında en ön safta savaşıp şehit düşen Osmaniye'li Tayyar RAHMİYE HANIM'a, Karboğazı baskını öncesi 700 askerden müteşekkil zırhlı araçlarla donatılmış fransız taburunu Karboğazı'na yönlendirip 44 kişiden müteşekkil Kuva-i Milliye'ci Türk birliğinin kucağına düşürerek imhasına sebebiyet veren HATİCE BACI ya, Bizlerin Bu Vatan Üzerinde Rahatça Yaşamamızı Temin Eden Daha BİNLERCE ADI SANI BİLINMEYEN KAHRAMAN KADINLARIMIZA En azından Bir Gün Olsun Efe Usulünce Saygı Nişanesi Olarak Diz Vurup Selam Verelim...”