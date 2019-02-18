Pritt 50. Yılını Kutladı

Bugün eğitimde en sık kullanılan malzemeler arasında yer alan ve çocukların gelişimi için gerçekleştirilen aktivitelerin de baş kahramanı olan Pritt, 50. yıl dönümü mutluluğunu TOÇEV’li öğrencilerle paylaştı. Çocukların eğitimine ve gelişimine büyük önem veren Pritt markası, kalplerinde eğitim ışığı taşıyan çocuklara destek sağlayan TOÇEV’in minik öğrencileri ile keyifli bir etkinliğe imza attı.

Eğitim, geleceğin aydınlık nesillerinin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bugün birçok çocuğumuz da eğitim imkanlarından yararlanarak ülkemizin geleceğinde pay sahibi olmak için istek duyuyor. “Hayallerini Gerçeğe Dönüştür” mottosu ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlayan, sektöründe lider stick yapıştırıcısı Pritt, 50. kuruluş yıl dönümünü çocuklarımızın eğitim almasına yardımcı olan TOÇEV ile birlikte kutladı.

Gerçekleştirilen etkinlikte önce TOÇEV’in eğitime gönül veren çocuklarına güvenlik ve sürdürülebilirlik eğitimleri verildi. Daha sonra ülkemizde eğitim sektörünün önde gelen isimlerinden Neşe Erberk, çocuklara “Büyüyünce Ne Olmak İstiyorsun?” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından tüm çocuklar, yine Neşe Erberk’in rehberliğinde Pritt’in 50. yılı için hazırlanan özel maket çalışmasına katıldı. Pritt’in 50. yıl pastasının kesilmesi ile süren keyifli etkinlik, çocukların DJ performansı, müzik ve Pritt karakteri eşliğinde geçirdiği eğlenceli dakikalar ile sona erdi.

Pritt ürünleri kullanılarak çocuklar tarafından tamamlanan maketler, Almanya’ya gönderilerek, dünyanın 10 farklı ülkesinden gelecek diğer maketlerle birleştirilecek ve böylece Pritt’in 50. yılını simgeleştirecek. Ayrıca süslenen her figür, çocukların gelişimine destek vermek için bağışa dönüşecek. En renkli ve yaratıcı çalışmayı yapan 3 grup ise Henkel tarafından verilen eğitim bursu ödülünü ülkesine getirecek.