Piri Reis'in kitabında "Batnoz" ismiyle geçen ada, PATMOS ADASI

NEZAHAT GÖÇMEN

Patmos adasında havaalanı olmaması sebebiyle adaya tek ulaşımın deniz yolu. Bodrum'dan Patmos'a yaz mevsiminde direk deniz ulaşımı var. Aşağı yukarı 60 mil, yaklaşık 2 saat, kış mevsiminde nüfusu 3.500, yaz mevsiminde 10 binleri bulan Yunan adası. Popüler bir ada değil. Patmos Limanında, Yunanistan’ın AEK takımında en değerli oyuncu seçilen, basketboldan çok özel hayatıyla gündemde olan İbrahim Kutluay ve sevgilisi Edvina Sponza’da polis kontrolünde önümüzdeydi.

Yaklaşık 6000 km uzaklıkta Rusya’dan gelen rahibe anne ve rahibe kızı hacı olmak için gelmişlerdi. Adayı ziyaret edenlerin bir kısmı dini öneminden dolayı, diğer yarısı ise doğal güzellikleri ile sessizlik içinde sakin bir tatil amaçlayan zengin turistlerin tercih ettiği bir turizm adası.

Patmos, İlk olarak 12.yy'da haçlılardan rahatsız olup kaçan Constantinople yerlilerinin yerleştiği, ardından İstanbul’un fethi ve mübadele ile gelenlerin yaşadığı güzide bir ada. Tarihine baktığımız zaman; 1200 yılında ada Venedikliler tarafından ve 1537 yılında da Türkler (Osmanlılar) tarafından fethedilmiş. 16. yüzyılın sonlarından itibaren işgalciler ticaret ve adanın taşımacılığından zengin olmuş. Skala limanı en güvenli ve ana limanı. Korsanlardan gelen saldırılara karşı koymak için büyük depolar, kaleler ve zengin konaklar yapılmış. 1659 yılında Venedikliler Patmos Adası‘nı yakıp yıkmışlar, 1669 yılında ise ada Türklerin egemenliğine girmiş. Patmos adası son olarak 1948 yılında özgürlüğüne kavuşmuş ve Yunanistan’a bağlanmıştır. Rum Ortodoksları için sayılı kutsal yerlerinden. Patmoslu John'un memleketidir.

Patmoslu John Kimdir?

İncilci Yahya ya da Yuhanna olarak bilinen havari. Bizim Yuhanna diye bildiğimiz John kişisinin kendi incilini yazdığı ada olması sebebiyle kutsal kabul ediliyor. Ege’nin Kudüs’ü olarak bilinen Patmos Adası Hıristiyanların kutsal adasıdır. Binlerce sanat eserindeki vahiy alıntıları ve göndermeleri ile tarihin en çok alıntılanan yazarlarından birisi. Manastır ve Hora tepede. Manastırın yolu dik ve merdiven. Yürüyerek çıkılması imkânsız.

Kitabı yazdığı mağara ve adına inşa edilmiş manastıra çıkmak için 3 arkadaş, liman merkezde 30 Euro’ya bir taksi ile anlaştık. Taksi bizi manastır ve Hora tepesinin altında belli bir noktada bıraktı. 3 saat sonra, aynı noktadan bizi aldı ve merkeze döndük.

Bu üç saat içerisinde rehberimizin anlattığına göre bilinmesi gereken şey; Hora bölgesi, UNESCO'nun 'Evrensel Miras Anıtı' listesinde yer alıyor. Hora daracık sokaklar ve iç içe geçmiş avlulardan oluşuyor. Hora’ya çıkarken çam ve kekik kokusu sizi sarmalıyor. Aziz Yuhanna’ya adanmış Manastırı ve Yuhanna’nın İsa’yı gördüğü iddia edilen Apokalipsis mağarası, müthiş bir manzaraya sahip. Adanın en yüksek yerine konuşlanmış.

Mağaraya girdiğimde zamanı geriye sardım. İnsanlar vahiy inen kayadaki yarıklara (3 adet yarık)elleri ile dokunup, kayalık duvara yüzlerini sürüyorlardı. Ada Hristiyanlar için bir hac merkezi. Chora Bölgesi’de burada. (Chora, Yunan adalarının merkezi ilçelerine verilen isim. Pek çok adada Chora adlı bir merkez bulunmaktadır)

Şirin Chora ‘sında onlarca hala insanların oturduğu 300 yıllık mermer ve taş evler bulunuyor. İnsanlar güler yüzlü. Adada ulaşım için taksi var. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun 10 Euro’dan fazla vermiyorsunuz. Deniz tertemiz. Deniz ürünleri çok taze. Fiyatlar normal.

Delireceğini önceden gören, Alman lirik şair klasik çağın ve romantizmin en önemli temsilcilerinden Hölderlin’in Patmos'ta der ki:

“Ve utançla

Güç kalbimizden sökülür.

Zira her göksel varlık bir kurban ister

Esirgenince de

Olmaz hiç iyi şeyler"

Bembeyaz evleri ile tipik Akdeniz mimarisini ve kültürünü yansıtan Patmos’ da, feribotlar, yatlar ve gezi tekneleri genellikle, Ada’nın merkez ve liman şehri olan Skala'da demirliyor. Ne tarafa dönsen kilise. 5 adımda bir kilise, evlerden sarkmış begonviller arasında yürümek çok keyifli.

Çok şık ve lüks bir havaya sahip olan adada çok sayıda hediyelik eşya dükkânı ve butik var. Kos ve Simy Adasına göre biraz pahalı. Limandan Ada’nın büyük kumsallarına her gün kayık ve küçük tekne turları düzenleniyor.

“Skala'da, on dört yaşında İstanbul’dan Atina’ya göç etmiş dükkan sahibi Alexandros’a uğrayıp Türkçe sohbet edebilirler siniz.” diye söylenmişti. Alexandros’a uğrayamadım.

Dar ve şık sokakta bir lokantada yemek yedik. Ana yemek olarak az pişmiş zencefil, tuna balığı ve roka salata çok lezzetliydi. Sizler, taratorla sunulan, “kalkani” denilen soğuk meze vatoz balığını, ızgara karavidayı, Yunan mutfağına özgü, kaşar peynirli, kurutulmuş domatesli, zeytinyağlı sos eşliğinde limon dilimleriyle birlikte saganakiyi deneyebilir, Izgara kalamar ve sardalyeyi tercih edebilirsiniz. Spagetti İtalyan lezzetiyle sizi selamlıyor. Kabak çiçeği kızartma, keçi peyniriyle karpuz damak zevkinize uygun olacaktır. Bahçelerinin ince kabuklu Domatesli tatlıları da nefis.

Adanın tüm sokakları pırıl pırıl ve iyi korunmuş…

Denizin esintisi ve yemeklerin lezzetiyle günü birlik gezi yapacaksınız; İncil’in Son Bölümü’nün Yazıldığı (Apocalypse) Mağara, Zoodoxos Pigi kadın manastırı, Teolog St John Manastırı, antik Akropol kalıntılarıyla Skala’da bulunan Kastelli ve beyaz badanalı, çivit damlı küçük şapelleri gezebilirsiniz. Geceleri ise Hora sokaklarına kendinizi bırakın. Mutlaka araba kiralayıp koy koy gezin. Adada yaşayanların geçim kaynağı turizm. Ada içinde Nergiscik, Lipsi veya Marathi adacıklarını ziyaret edin.

Denizi için gidiyorsanız Grikos plajı sizi bekliyor. Patmos, ev fiyatlarının en yüksek olduğu Yunan Adalarından birisi. Dünyadaki en samimi gülüşe sahip Julia Roberts Patmos’tan ev almış.