“PİLAV BY UĞURKAN EREZ” DE WINTERLAND’DE…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

Tüm yaz boyunca birbirinden canlı, heyecanlı ve eğlenceli onlarca festival, karnaval ve konser düzenleyen YBY – Yeni Bir Yaşam; bu kez de İstanbul’un ilk ve en büyük kış etkinliğini hayata geçti. İstanbul Winterland.

İstanbul Winterland’in belki de en büyük sürprizlerinden biri de; “Pilav by Uğurkan Erez”. YBY etkinlik alanındaki etkinlikleri yaz boyu keyifle takip eden ünlü koreograf Uğurkan Erez, doğa içindeki bu etkinlikte bu kez de katılımcı olarak çok farklı bir biçimde yer aldı. Winterland ziyaretçilerinin de önünde kuyruk oluşturduğu kioskunda farklı seçeneklerle satışa sunulan pilav herkesin büyük beğenisini kazandı.