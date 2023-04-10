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Pelin Keyf kimdir? Nerelidir? Hakkında Merak Edilenler.

10 Nisan 2023 Pazartesi 13:54
21 Okunma
Pelin Keyf kimdir? Nerelidir? Hakkında Merak Edilenler.

Pelin Keyf. 11 Kasım 1996’da Adana’da dünyaya geldi. Öğrenim sürecimi üniversiteye kadar Adana’da tamamlayan ünlü dijital içerik üreticisi Pelin Keyf ilköğretimimi Lütfiye Kısacık ilköğretim okulunda, orta öğretimimi gazi ortaokulunda ve lise eğitimimi 24 Kasım Anadolu Lisesinde tamamladı. Müzik derslerinde her ne kadar müziğe olan ilgimi fark etsem de bir hobi olarak benimle kaldı. Bu nedenle lisede sayısal bölüm tercih ettim ve üniversite için tercihlerim mühendislik dallarından yana oldu.

Aksaray Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde üniversite hayatım başlayan Pelin Keyf; Sosyal medya her zaman hayatımın belli bir yerinde vardı. Hem bölümümde kendimi geliştirmeyi hem de sosyal medyayla ilgilenmeyi seviyordum. 2019 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yüksek lisansıma başladım. Aynı zamanda bu sene içerisinde hem ukulele hem piyano öğrenmeye başladım. Ayrıca akademik kariyer ile beraber yüzmek, spor yapmak, at binmek ve bunun gibi çeşitli aktiviteler hobim haline gelmişti.

Eşimle 2016 senesinde tanışmıştık ve bu birlikteliği 2021 senesinde evliliğe taşıdık. Eşim Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktor olduğu için 2021 senesinden beri Aksaray’da yaşıyorum. Birkaç ay önce yüksek lisans mezuniyetimi aldım ve ilerleyen süreçlerde doktoraya başlamayı hedefliyorum. Şu an içerik üreticisi olarak sosyal medya ile ilgileniyorum. Sosyal medyayla uğraşmayı çok seviyorum. İlk başlarda bir hobi olarak uğraşsam da, şu an tam anlamıyla bir işim olduğunu düşünüyorum ve işimi çok seviyorum. İlerdeki hedeflerim arasında sosyal medyada ve bölümümde akademik anlamda insanlığa daha verimli ve faydalı olabilmek var. Her işin sonunun sabırlı olmaya dayandığını ve her sabrın sonunda da çok güzel işlerin var olacağına inanıyorum.

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