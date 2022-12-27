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Patiswiss’ten kadınlara destek

CEO’su ve çalışanlarının yüzde 70’i kadın olan Patiswiss Çikolata, hem kadın istihdamını artırıyor hem de kadınlara yönelik projelerle fark yaratıyor.

27 Aralık 2022 Salı 12:11
Patiswiss’ten kadınlara destek

Ankara'da 200 metrekarelik bir pastaneyi satın alarak 30 bin metrekarelik çikolata devine dönüştüren Patiswiss Çikolata Ceosu Elif Aslı Yıldız, 20 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, talebe yetişmek için 4. fabrikasını açtı.  

Şu anda yüzde 70'i kadınlardan oluşan 700 çalışanıyla 10 bin ton üretim yaptıklarını belirten Yıldız “Üretimimizin yüzde 10'unu ABD, Rusya, İngiltere başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Yılı 250 milyon TL ciroyla kapatıyoruz. Gelecek yıl hedefimiz bu sayıyı 500 milyon TL çıkarmak. Bunları yaparken kadınlara yönelik birçok proje de yürütüyoruz. EQUALITY isimli projeyle yardıma muhtaç kadınlara destek oluyoruz.  Bu projeyle şirketimizde sadece kadın çalışanların ürettiği portakal kaplı çikolatalarımızdan elde edilen geliri Mor Çatı'ya bağışlıyoruz. Böylece kadınlardan kadınlara destek vermiş oluyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk

Yıldız, İsviçre’den getirdikleri hammaddeler ile bir ilki de başardıklarına dikkat çekerek “Patiswiss duruşuna çok yakışır yeni bir döneme geçti. Türkiye’de bir ilki yaparak yeni bir sınırı daha kendisi belirledi. Patiswiss artık fairtrade belgeli çikolatalar üretecek. Peki nedir bu adil ticaret? Üreticilerin yaşam standartlarının ve kalitelerinin iyileştirilmesi, Dünya ticaretinde dezavantajlı durumda olan üreticilere kalkınma olanağı sağlanması ve bunlara ek olarak kadınların daha aktif ve eşit şartlarda çalışması ve çocuk işçi çalıştırılmaması; eğitim imkanları sağlanması gibi çok ciddi maddeler içeren sürdürülebilirliği temel alan bir uygulama. Patiswiss’in 2024 hedeflerinde ise tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlara geçiş yaparak yeni ürünler tasarlamak bulunuyor” ifadelerini kullandı.

TOBB’dan 2 ödül

Patiswiss’in başarısı birçok alanda da tescilleniyor. Son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödülleri’nde, Patiswiss Çikolata, Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket olurken Elif Aslı Yıldız da ‘En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci’ ödülünü aldı.

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