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Parklar açık hava restoranı gibi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında restoranların sadece 'paket servis' ve 'gel al' şeklinde hizmet vermeye başlaması, Antalya'daki parkları açık hava restoranına çevirdi. Vatandaşlar, restoranlardan aldıkları yemeklerini parklardaki banklarda yerken, paket serviste en çok verilen adresler de yine parklar oldu. Restoran işletmecisi Gökhan Çetin, “Telefonla arayıp sipariş veriyorlar. Adresi istediğimizde çevredeki parkları söylüyorlar" dedi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 09:28
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Parklar açık hava restoranı gibi

İçişleri Bakanlığı, son dönemde ülke genelinde koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle geçen hafta genelge yayımladı. Genelgede, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde restoran, lokanta pastane, kafe ve kafeterya gibi işletmelerin, 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ‘paket servis’ ya da ‘gel al’ hizmeti vereceği belirtildi. Bunun üzerine işletmeler masa ve sandalyelerini kaldırarak hizmet vermeye devam etti.

PAKET SERVİS SAYISINDA ARTIŞ

Yemek yiyecek yer bulamayan vatandaşlar, işletmelere gidip aldıkları yiyecekleri çevrede bulunan parklardaki banklarda yemeye başladı. Paket servis sayısında artış yaşayan işletmelerin en çok aldığı adres ise çevredeki parklar oldu. Durum öyle bir hal aldı ki karşısında park bulunan işletmeler servislerini direkt parklara yapmaya başladı.

Parkta yemek yiyenlerden Mert Macit, “Restoranlar yasak olduğu için biz de parkta yemek zorunda kalıyoruz. Restorandan alıp buraya getiriyoruz. Çalıştığımız iş yerindeki arkadaşlarımız da burada yiyor, onun dışında çok fazla kişi burada yiyor. Eskiden oturup yiyip kalkıyorduk, şimdi önce gidip alıyoruz sonra parka geliyoruz" dedi.

‘DÜKKANIN ÖNÜNDE YEMEK İSTİYORLAR, İZİN VERMİYORUZ’

İş yerine yakın yerdeki parkta yemek yiyen Hüseyin Kaan Demir, “Eskiden restoranlarda yiyorduk. Şimdi pandemiden dolayı yasaklandı. İş yerimizdeki tüm arkadaşlarımızla burada yiyoruz. Hatta burada bir sürü insan parkta oturup yemeğini yiyor. Burada yemek yerken zorlanıyoruz. En azından restoranda temizliği biz yapmıyorduk burada onu da biz yapıyoruz" diye konuştu.

Restoran işletmeciliği yapan Selma Üstünel, “Yasağın ardından müşterilerimizin çoğu 'nerede yiyeceğiz o zaman' diye, sorup almadan gidiyor. Bazen dükkanımızın önünde yemek istiyorlar, izin vermiyoruz. Bizimle bu durum yüzünden kavga edenler dahi oluyor. Parkların yemek yiyenlerle dolu olduğunu duyuyoruz. Bizden yemeğini alan kişiler de çevredeki parklarda yiyor" dedi.

Parklara servis yapan Gökhan Çetin, “Yasaklar başladıktan sonra paket servisimizde artış oldu. Telefonla arayıp sipariş veriyorlar. Adresi istediğimizde çevredeki parkları söylüyorlar. Yiyecek ve oturacak yer olmadığı için insanlar parkları tercih ediyor. Biz de servisimizi parklar da dahil olmak üzere yapıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiParkRestorantYemekServis
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