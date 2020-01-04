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PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te

Bir imza günü daha çok güzel geçti

PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te

Bir imza günü daha çok güzel geçti

04 Ocak 2020 Cumartesi 20:07
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PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te

Oldukça yoğun katılım ve keyifli geçen Ley’s Fest’te elde edilen tüm gelirin Down Sendromlu çocukların ihtiyacı için karşılanacak olan Papatyanın Yaprakları kitabının imza günü gerçekleşti. Bu akşam sona erecek olan Ley’s Fest’i kaçırmayın.

Yeni tanışmalar, ile enerji ve şifa çalışmaları ile yeni kazanımlar ile insanlara dokunabilmek çok mutluluk verici


Festivalde www.engelsizim.com adresinden de engelli arkadaşların kendi yaptıkları ürünlere, internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başta Leyla Sayar ve İsmail Gökgez’e ve katılım sağlayan herkese çok teşekkürler.

Önce Vatan Gazetesi

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Papatyanın YapraklarıLeys Festİmza Günüönce VatanFunda Akosman ErmanKitapFestivalIsmail GökgezLeyla Sayar
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