PAPATYA’NIN YAPRAKLARI Ley’s Fest’te

Oldukça yoğun katılım ve keyifli geçen Ley’s Fest’te elde edilen tüm gelirin Down Sendromlu çocukların ihtiyacı için karşılanacak olan Papatyanın Yaprakları kitabının imza günü gerçekleşti. Bu akşam sona erecek olan Ley’s Fest’i kaçırmayın.

Yeni tanışmalar, ile enerji ve şifa çalışmaları ile yeni kazanımlar ile insanlara dokunabilmek çok mutluluk verici



Festivalde www.engelsizim.com adresinden de engelli arkadaşların kendi yaptıkları ürünlere, internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Başta Leyla Sayar ve İsmail Gökgez’e ve katılım sağlayan herkese çok teşekkürler.