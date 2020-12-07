Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
465.100
DOLAR
7.8335
STERLİN
10.4477
EURO
9.5255
KORELİ POP GRUBU ‘ERİK DALI’ OYNADI
A.C.E grubundan erik dalı
ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM
ATEŞ BAŞINDA  ROMANTİZM
HÜLYA AVŞAR İLE MEHMET ASLANTUĞ 25 YIL SONRA BULUŞTU
25 yıl sonra aynı dizide...
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
Bursaspor, Bandırma deplasmanında
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin belirtisi olabilir”
“Yeni oluşan benler cilt kanserinin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 12 Aralık Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:24
5 Okunma
Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival

HABER: NEVAL KÜTÜK

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, iletişim yeteneğini geliştirecek,  “İletişim Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’deki İletişim Enerji Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 12 Aralık 2020:

12 Aralık CUMARTESİ:
12.00- İletişim Enerji Merkezi Çalışması-İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
13.30- Spiritüel Söyleşi
 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 07.12.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
NEVAL KÜTÜKPandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU
Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi
Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Doğa Felaketlerini Önleyebilecek Çalışma
Doğa Felaketlerini Önleyebilecek Çalışma

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma