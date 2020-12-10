Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1361
ALTIN
464.533
DOLAR
7.8686
STERLİN
10.4653
EURO
9.5161
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Son Dakika
SpaceX'in roketi test sırasında patladı
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
Son Dakika
Elvan: Yeni reformlarımıza hız kazandıracağız
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 - 1
Son Dakika
PSG- İstanbul Başakşehir: 5 -...
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Diplomalı Künefe Ustaları Yetiştirecek

Gaziantep’in önde gelen künefe markalarından Özikizler Künefe’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Durmaz, sektöre diplomalı künefe ustaları yetiştirmek üzere kolları sıvadı. Durmaz, açmaya hazırlandığı “Künefe Akademi” ile ülke istihdamına da katkı sağlayacak.

10 Aralık 2020 Perşembe 13:27
19 Okunma
Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Diplomalı Künefe Ustaları Yetiştirecek

GAZİANTEP- UNESCO gastronomi şehri Gaziantep’te hizmet veren Özikizler Künefe’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Durmaz, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. TÜRES’in (Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği) Gaziantep şubesinin başkanlık görevini de yürüten Durmaz, Türkiye’nin dünyaca ünlü tatlısı künefe için okul açacak!

USTA ŞEFLER EĞİTİM VERECEK

Hasan Durmaz’ın Gaziantep’te açmaya hazırlandığı Künefe Akademi, sektöre eğitimli künefe ustaları yetiştirecek. Akademide eğitimleri Gaziantep’in ünlü tatlı şefleri verecek. Okulda ayrıca her ay alanında uzman şefler ağırlanacak. Durmaz, akademi projesiyle ülke istihdamına katkı sağlamayı da hedefliyor.

‘MESLEK OKULLARINDA KÜNEFE SINIFI OLMALI’

Hasan Durmaz ayrıca künefeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için de çalışmalar yürütüyor: “Meslek okullarında künefe yapımı konusunda sınıf açılması ve bu işin meslek haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başladık. Yakında Gaziantep Valimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da desteklerini isteyeceğiz. Amacımız Gaziantep lezzetlerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tattırabilmek. Üstelik Gaziantep’te yetişmiş ustalarımız ile” dedi. 

Haber: Elif Hayvalı 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Künefeciliğin MeslekGaziantep Büyükşehir Belediye BaşkanıKünefe AkademiÖzikizler KünefeÖzikizler Künefenin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan DurmazHasan DurmazHaber: Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Caretta carettalar için 'hipotermi' tehlikesi
Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
Antalya ve Isparta'da 47 yaban keçisi avı iptal edildi
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
'Skuter' yasalaşıyor... Saatte 25 kilometre hız sınırı aşılmayacak
Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival
Pandemi Döneminde Bağışıklığı Güçlendiren Online Festival
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Bahçede büyüyen mekik kelebeği eve girdi
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Diyarbakır'da kısıtlamada taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 20 yaralı
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
Bu köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi  
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU
CENNET PARÇASINDA HAZİN BİR HİKAYE: HASANBOĞULDU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma