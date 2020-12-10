Özikizler Künefe’nin sahibi Hasan Durmaz, Diplomalı Künefe Ustaları Yetiştirecek

GAZİANTEP- UNESCO gastronomi şehri Gaziantep’te hizmet veren Özikizler Künefe’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Durmaz, bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. TÜRES’in (Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği) Gaziantep şubesinin başkanlık görevini de yürüten Durmaz, Türkiye’nin dünyaca ünlü tatlısı künefe için okul açacak!

USTA ŞEFLER EĞİTİM VERECEK

Hasan Durmaz’ın Gaziantep’te açmaya hazırlandığı Künefe Akademi, sektöre eğitimli künefe ustaları yetiştirecek. Akademide eğitimleri Gaziantep’in ünlü tatlı şefleri verecek. Okulda ayrıca her ay alanında uzman şefler ağırlanacak. Durmaz, akademi projesiyle ülke istihdamına katkı sağlamayı da hedefliyor.

‘MESLEK OKULLARINDA KÜNEFE SINIFI OLMALI’

Hasan Durmaz ayrıca künefeciliğin meslek olarak kabul edilmesi için de çalışmalar yürütüyor: “Meslek okullarında künefe yapımı konusunda sınıf açılması ve bu işin meslek haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başladık. Yakında Gaziantep Valimiz ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızdan da desteklerini isteyeceğiz. Amacımız Gaziantep lezzetlerini tüm Türkiye’ye ve dünyaya tattırabilmek. Üstelik Gaziantep’te yetişmiş ustalarımız ile” dedi.

Haber: Elif Hayvalı