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"ÖZGÜR BASIN PANELİ”NDE BULUŞUYOR

“Özgür Basın Paneli” 9 Ocak Pazartesi günü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

06 Ocak 2023 Cuma 18:35
"ÖZGÜR BASIN PANELİ”NDE BULUŞUYOR

İSTANBUL

Almina Besra BABAR

Şişli Belediyesi ve Şişli Kent Konseyi paydaşlığında “10 Ocak Çalışan Gazeteciler” günü nedeniyle düzenlenen “Özgür Basın Paneli” 9 Ocak Pazartesi günü Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

Şişli Belediyesi “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” kapsamında anlamlı bir etkinliği hayata geçiriyor. Bu amaçla; 9 Aralık Pazartesi günü Türkiye’nin önde gelen gazeteci, akademisyen ve hukukçuları, “Çalışan Gazeteciler Özgün Basın Paneli”nde bir araya gelecekler. Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Sanat Evi’nde saat 11.00’de başlayacak etkinlik, açılış konuşmalarının ardından üç oturumdan oluşan panellerle 17.00’ye kadar sürecek.

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Almina Besra BABARÖZGÜR BASIN PANELİNDE BULUŞUYOR
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