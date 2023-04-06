Özel öğrencilerin ellerinden çıkan kurabiyeler depremzedelerin sofrasına gönderiliyor

İstanbul

Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören yaşları 18 ile 45 yaş arasında değişen 70 öğrenci müzikten el sanatlarına, spordan yemek pişirme tekniklerine kadar birçok alanda uzman öğretmenlerden ders alıyor.

Uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiren öğrenciler, haftanın belirli günlerinde aldıkları mutfak eğitiminde yemek hazırlığı yapmayı ve pişirmeyi öğreniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yaşayanlar için harekete geçen öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde çeşitli kurabiyeler hazırlayıp pişiriyor. Piştikten sonra soğumaya bırakılan kurabiyeleri şeffaf kutulara koyan öğrencilerin, iyi niyetlerini yazdıkları kalp şeklindeki kağıtlar da kutulara bırakılıyor.

Özel gereksinimli bireylerin hazırladığı kurabiyeler ve notlarının yer aldığı paketler, belediye aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

AA muhabirinin konuştuğu 24 yaşındaki Senanur Genç, depremzedeler için yaptıkları yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evleri olmayanlara, muhtaç olanlara kurabiye gönderiyoruz. Lütfen afiyetle yesinler. Bu kurabiyeleri hepimiz yaptık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Talat Şener, yöresel kurabiyeleri hep birlikte yaptıklarını belirtirken, Eren Aztekin ise depremzede çocuklar için yaptığı kurabiyeleri kendisinin de sevdiğini dile getirdi.

"Fikir öğrencilerden geldi"

Mutfak sanatları öğretmeni Mine Dindar, öğrencilerinin de katkısıyla güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Uzun zamandır bunun hazırlığını yapıyorduk. Çocuklarımız için biraz öğrenim aşaması oldu. Çok rahat kurabiye yapabilecek çocuklarımız var. Onlarla yarışmalara katılıyoruz, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Burada da çok güzel işler başarıyorlar." diye konuştu.

Kurabiye gönderme fikrinin öğrencilerden geldiğini dile getiren Dindar, "Neden olmasın, dedik. Herkes taşın altına elini soktu. Kendimizce ufak bir şey yapmak istedik. Umarız oradaki çocukların, vatandaşların bir nebze yüreğine dokunmuş oluruz. Kurabiyelerin hepsinde el emekleri var." dedi.

Dindar, merkezde öğrencilere kurabiyenin yanında el açması börek, kısır, pilav ve çorba gibi yemekler yapmayı ve sunumu da öğrettiklerini kaydetti.

Merkezin sorumlusu Nermin Külahlı ise el sanatları, resim, mutfak, spor, drama ve müzik alanlarında eğitim verildiğini dile getirerek, özel gereksinimli bireylere hayata tutunmaları ve kendi başlarına yaşayabilmeleri için fırsat tanıdıklarını dile getirdi.

Depremzedeler için kurabiye yapmanın öğrencileri çok mutlu ettiğini belirten Külahlı, "Sevgilerini içlerine katarak gönderdik. Bu kötü günlerde deprem bölgesindeki kardeşlerimize küçük bir tebessüm, bir nefes olmak adına böyle bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.