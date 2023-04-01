Otizmli Gökçe özel sınıfta depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta uzman çavuş olarak görev yapan Ahmet ve ev hanımı eşi Ayşe Taşkın ile kızları Gökçe, depreme ikamet ettikleri Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'ndeki apartmanda yakalandı.

Evlerinde hasar oluşan Taşkın ailesi, kızlarının büyük korku ve panik yaşamasının ardından kısa süreliğine memleketleri Karaman'a gitti.

Taşkın, bir süre sonra ailesini de alarak yeniden Kahramanmaraş'a döndü ve kiraladığı yeni evlerinde yaşamaya başladı.

Otizmli Gökçe, haftanın iki günü Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'nde çadırdan oluşturulan 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitimine devam ediyor.

Ahmet Taşkın, AA muhabirine, deprem gecesi otizmli kızı Gökçen'in çığlık sesiyle uyandıklarını söyledi.

Kızlarını da alarak evi terk ettiklerini anlatan Taşkın, "Evde hasar oluştu. Gökçe ile eşim de bu durumdan etkilendi. Olayın travmasını hala atmış değiliz." dedi.

Evladının durumundan dolayı izin alarak memleketine gittiği sırada Göksun ilçesinde ikinci depreme yakalandıklarını belirten Taşkın, "Haliyle panik daha fazla arttı, çocuk için bu daha kötü oluyor. Otizmli çocuklar bu durumdan daha çok etkileniyor." diye konuştu.

Taşkın, Kahramanmaraş'a döndükten sonra ilk günlerde enkazlarda görev yaptığını, ardından çadır kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gökçe'nin özel eğitim çadırında eğitimine yeniden başladığını dile getiren Taşkın şunları söyledi:

"Yaraları sarmaya başladık, hasarsız bir ev bulup oraya geçtik. Normal görevime devam etmeye başladım. Kızımın sürekli yanında olmam gerekiyor, çünkü babayla daha çok iletişim kuruyor. Bu beni hem mutlu ediyor bir yönden işimi de etkiliyor. Travmanın ardından hep bizimle kalmak istiyor, kendi yatağına yatıramıyoruz. En ufak bir gürültüde, bir kapı kapanmasında bile koşarak yanımıza geliyor."

"Onunla hayatı bulduk, Rabb'im iyi ki onu bize vermiş"

Gönüllü öğretmenlere teşekkür eden Taşkın, "Kızım özel eğitim çadırına geldiği zaman daha mutlu oluyor. Gökçe'yi burada uyarabilecek çok fazla etkinlik, çok fazla renk var. Onun için çok daha iyi olduğuna inanıyorum." dedi.

Taşkın, kızının tedavi sürecinde desteklerinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti.

Gökçe'nin kendi kendine İngilizce konuşmayı da öğrendiğini vurgulayan Taşkın, "Çok farklı ve bambaşka bir çocuk. Onunla hayatı bulduk. Rabb'im iyi ki onu bize vermiş." diye konuştu.

"Burada çok mutlu oluyor"

İstanbul'dan gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gelen özel eğitim öğretmeni Furkan Çolak ise Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan çadırlarda çocuklara psikolojik destek sağladıklarını belirtti.

Aynı zamanda özel eğitim verdiklerini anlatan Çolak, "Çocuklarımız buraya ilk geldiklerinde çok hırçındı ama şu an daha rahatlar. Bize alıştılar ve buraya severek geliyorlar. Burada keyifli vakit geçirdiklerini düşünüyorum. Velilerden aldığımız dönüşlere göre onlar da bunu söylüyor." dedi.

Çolak, otizmli Gökçe'nin ilk geldiğinde korkuları olduğunu dile getirerek "Bizi tanımadığı için biraz hırçınca davrandı ama sonrasında bizimle iletişimi sonucunda Gökçe Naz buraya daha da ısındı. Severek geliyor ve burada çok mutlu olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.