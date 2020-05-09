Otel odasında şüpheli ölüm

Bir süredir İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'ta bulunan otelde kalan Osman Arıkan, en son dün saat 18.00 sıralarında görüldü. Bugün akşam saatlerine kadar Arıkan odasından çıkmayınca, otel personeli durumdan şüphelenerek, saat 20.30 sıralarında polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, yedek anahtarla Arıkan'ın odasına girdi. Ekipler, Arıkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerini bildirildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arıkan'ın öldüğü belirlendi. Belediye doktoru Osman Arıkan'ın ölümünün şüpheli olduğu belirtilince, olay yeri inceleme ekipleri otel odasında çalışma yaptı. Arıkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.