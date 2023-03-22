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Orman zararlılarına karşı 4 koldan mücadele

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman zararlılarıyla mücadele amacıyla geçen yıl 830 bin 252 yırtıcı böcek üretti, 48 bin 48 kuş yuvası astı ve 68 yere karınca nakli yapıldı.

22 Mart 2023 Çarşamba 14:21
Orman zararlılarına karşı 4 koldan mücadele
Ankara

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2022 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, orman zararlıları ve suçlarıyla etkin mücadele ediliyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak 2002'den itibaren orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarına öncelik verilirken ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Bu çerçevede, geçen yıl, ormanlardaki zararlı türlere karşı 207 bin 306 hektar alanda mücadele gerçekleştirildi.

Mücadele kapsamında, ormanlara 48 bin 48 kuş yuvası asıldı, 68 yere karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 830 bin 252 yırtıcı böcek üretilerek, hastalıklı alanlara bırakıldı. Çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1492 tel kafes yerleştirildi.

Orman zararlılarına karşı 73 bin 840 hektar alandaki biyolojik mücadele için 6 milyon 649 bin lira, 73 bin 745 hektardaki biyoteknik mücadele için 8 milyon 459 bin lira, 58 bin 636 hektardaki mekanik mücadele için 7 milyon 939 bin lira ve 1085 hektardaki kimyasal mücadele için de 850 bin lira harcama yapıldı. Böylece, geçen yıl 207 bin 306 hektarlık alandaki orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 23 milyon 897 bin lira harcandı.

Ormanların sağlık ve hayatiyeti konusunda ulusal, uzun dönemli, büyük ölçekli ve yoğun izlemelere dayalı kaliteli bilimsel verinin sağlanması maksadıyla tüm yurtta kurulan 629 Seviye-1 ve Seviye-2 daimi gözlem alanlarında 20 bin 472 çalışma hayata geçirildi.

Yoğun izleme yapılan 18 Seviye-2 sahasında çökelme, döküntü örneklemesi, fenolojik gözlemler, hava kalitesi ölçümleri ile analiz işlemleri hizmet alımı yoluyla sürdürüldü. Bu çalışmalar için 2 milyon 9 bin 302 lira ödenek kullanıldı.

17 bin 313 suç zaptı düzenlendi

Öte yandan orman suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında ülke genelinde kurulan 2 bin 186 toplu koruma ve 18 hassas alan koruma ekibinde görevli orman muhafaza memurları tarafından 17 bin 446 suç zaptı düzenlendi.

Suç zabıtlarının 5 bin 361'i işgal, 4 bin 962'si ağaç kesme, 4 bin 772'si yasa dışı alan açma, 1079'u nakil, 528'i izinsiz otlatma ve 611'i çeşitli suçlardan oluştu.

Yıl içinde, gençlik bakım ve kültür sahalarının korunmasında toplam 671 köy tüzel kişiliğiyle işbirliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda, köylülere 27 milyon lirayı aşkın kaynak aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanlığı Orman Genel MüdürlüğüOrman Zararlıları
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