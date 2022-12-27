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Onur  Taylan’dan 2023 burç yorumları…

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ 2023

27 Aralık 2022 Salı 12:15
Onur  Taylan’dan 2023 burç yorumları…

Yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.
yeni yıla sosyal çevrenize ağırlık vererek başlıyorsunuz, dostlarınızla seyahat veya ticaret planları yapabilirsiniz.
 
7 Mart’ta Balık burcunda seyahat etmeye başlayacak Satürn, size yalnızlığı, kendi kendine yetmeyi ve korkularınızla yüzleşip onları yönetmeyi öğretecek. Bu dönem ayakları yere sağlam basan hayaller önem kazanacak, o nedenle kendinizi kandırmayın.
 
Kariyerinizde önemli bir dönemeçten geçeceğiniz bir yıl olacak; yaptıklarınızı ve olmak istediğiniz noktayı sorgulayabilirsiniz. Mayıs’ta son 12 senenin en iyi finansal dönemine giriyorsunuz, bunlar küçük kazançlar da değil üstelik.

2023’te iş ve evlilik hayatınızda güç çekişmelerinden, takıntılı davranışlardan uzak durmanız, şartları çok fazla zorlamamanız mühim. Öte yandan aşk hayatınız karışabilir.

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Burç YorumlarıOnur  Taylan
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