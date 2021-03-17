ÖNCE VATAN GAZETESİ – DUYGULARIN ADRESİ ŞİİR KÖŞESİNİN BİR FAYDASI DAHA ÇIKTI!

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Değerli Önce Vatan Gazetesi ve Olay Gazetesi okurlarımız, Duyguların Adresi seçkin şairlerimiz

Önce Vatan Gazetesi ve Olay Gazetesinde hazırladığımız { Duyguların Adresi } ve { 365 Gün Şiir } köşesinin bir faydası da eğitim ve öğretim gören öğrencilerimize yararlı olduğu belirlendi

İşte geleceğin şairi Sakarya - Adapazarı ilinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi Altun Berivan Demir bunlardan birisi

Altun Berivan Demir’in gazetede yayınladığımız eserleri okuluna teslim ettiği takdirde Üniversite eğitim ve öğretim için { + } puan avantaj kazandırıyor olmasıdır

Duyguların Adresi şiir köşesi Yönetmeni Nihat İlikcioğlu’nun slogan sözü olan ‘’ Şiirler Gideceği Adresi Bilir ‘’ bunu bir kez daha doğruladı

‘’ ALTUN BERİVAN DEMİR’İN ŞİİRLERİ GAZETELERDE YAYINLANIYOR!

Sakarya Adapazarı ilinde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi değerli şairimiz, Altun Demir bizlere ilk başvurusunda şiir yazdığını beyan etmiş olup şiirlerinin gazetede yayınlanması için eserlerini tarafımıza göndermiştir.

Gönderdiği eserler incelenip, Altun Berivan Demir adıyla ve rumuzu Su Şairi olarak Önce Vatan Gazetesi ve Olay Gazetesinde yayınlanması uygun görülmüştür.

Uygun görülen şiirleri yayınlanırken görsel olarak şairin fotoğrafı şiire iliştirmek için ailesinden izin alınması gerektiği söylenmiş ve kendi tercihlerine bırakılmış sakıncası olmadığından gazetemize göndermişlerdir.

Şairimiz, Altun Berivan Demir’in ilk şiiri olan ‘’ UNUTMADIM ÖĞRETMENİM ‘’ Önce Vatan Gazetesi – Nihat İlikcioğlu’nun hazırlamış olduğu ‘’ Öğretmenler Günü ‘’ konulu özel sayısında ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir köşesi 24.11.2020 tarihli 417. sayısında yayınlanmıştır. https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu/posts/ 10220713592203543 linke tıklayarak yayınlanmış gazete sayfasının görsel resmini görebilirsiniz

İkinci şiiri ‘’ BAZEN ‘’ Önce Vatan Gazetesi – Nihat İlikcioğlu’nun hazırlamış olduğu ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir köşesi 12.01.2021 tarihli 423. sayısında yayınlanmıştır. https://www.facebook.com/ photo?fbid=10221049271755322& set=a.1735740467183

‘’ Kadınlar Günü ‘’ özel sayısında ‘’ BİR KADIN HAYKIRIYOR ‘’ adlı şiiri Olay Gazetesi – Nihat İlikcioğlu’nun hazırlamış olduğu 365 Gün şiir köşesi 05.03.2021 tarihinde yayınlanmıştır. https://www.facebook.com/ nihat.ilikcioglu/posts/ 10221433404478400

Yayınlanması için şiirlerini göndermeye devam eden şairimiz Altun Berivan Demir, Çanakkale Zaferi konulu özel sayısında ‘’ HEYHAT ‘’ adlı şiiri Önce Vatan Gazetesi – Nihat İlikcioğlu’nun hazırlamış olduğu Duyguların Adresi şiir köşesi 16.03.2021 tarihinde yayınlanmıştır… https://www.facebook.com/ photo?fbid=10221512465534877& set=a.1735740467183

Şairimiz, Altun Berivan Demir’i yazdığı ve yazmış olduğu şiirlerinden dolayı kendisini destekliyor başarılarının devamını diliyoruz

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

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https://www.instagram.com/ nihat_ilikcioglu/

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