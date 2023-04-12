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OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvanın tedavisi yapıldı.

12 Nisan 2023 Çarşamba 11:00
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OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde iki yılda 35 bin 933 hayvan tedavi edildi

SAMSUN AA- Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Kamil Serdar İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile Gürcistan'dan getirilen yaralı ve hasta hayvanların tedavisinin yapıldığını söyledi.

Hastane cerrahi, iç hastalıkları, doğum ve jinekoloji klinikleri olduğunu, son olarak yabani hayvan hastalıkları bölümünün açıldığını belirten İnal, "Hayvan hastanemizde 2021 yılında 881’i operasyon olmak üzere toplamda 11 bin 212 tedavi gerçekleştirdik bu sayıyı 2022 yılında ise bin 197'si operasyon olmak üzere toplamda 24 bin 721 tedavi sayısına yükselttik. 2023 yılındaki sayısal verilerin de bir önceki yıla göre artış göstereceğini tahmin ediyoruz." dedi.

İnal, tüm branşlarda cerrahi operasyon yapıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hastanemiz 7 gün 24 saat acil hizmeti vermektedir. Rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar da hastanemizde büyük rahatlıkla uzman ekipler tarafından yapılıyor. Onun dışında basit aşı, çip, parazit uygulamaları hastanemizde uygulanmakta. Gereken bütün hizmetleri hayvanların iyileştirilmesi için seferber ediyoruz. 2023 yılı itibariyle online randevu sistemine geçtik. Uygulama sayesinde hasta sahipleri öncelikle sisteme giriş yaparak hastalarını tanımlıyorlar. Bu hastaları bize neden getirdiklerine dair bir bölümü doldurup ilgili tedavi bölümünü seçiyorlar. Bu durum bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Biz sabah işe başladığımızda hangi hastanın hangi saatte geleceği, hangi şikayetlerle başvurduğunu direkt görebiliyoruz. Bu sayede hastalara uzmanlık gerektiren bir sağlık çalışanımızı yönlendiriyoruz. Hasta sahiplerinin bekleme süresini de azaltarak etkin bir hizmet sağlıyoruz."

Sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik Samsun Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarına da değinen İnal, "Protokol kapsamında yaralı sokak hayvanları hastanemiz tarafında teslim alınıyor. Protokol kapsamında 1540 hasta sokak hayvanın tedavisini de gerçekleştirdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin hayvan rehabilitasyon merkeziyle birlikte çalışıyoruz. Buradaki hayvanların uzmanlık gerektiren müdahalelerini hastanemizde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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