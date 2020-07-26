ÖLÜME YAKIN DENEYİM GERÇEĞİ

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL

Programın en dikkat çekici noktalarından birisini ölüme yakın deneyimler konusu oluşturdu. Manaf programda ayrıca içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde ağırlıkla evlerinde olan Türk halkına Orijinal Yoga Sistemi teknikleri kapsamında fibromiyalji ağrılarını hafifletecek, hem teorik hem de evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bilgiler verdi.

UYF Başkanı Akif Manaf’a ilk olarak ölüme yakın deneyimin ne olduğu soruldu. Manaf: “Şimdi salgın da var dünya çapında. İster istemez insanlar ölümden çekiniyor. Doğal olarak ölüm korkusu artıyor. Bu da bir stres kaynağı ve bu durum insanın stresini artırıyor. Stres de depresyona neden oluyor. Şiddet artıyor, onu da görüyoruz. Yoga Academy Journal’ın 31. sayısında, bu dergide dünyaca ünlü bir beyin cerrahı olan Dr. Eben Alexander ile bağlantıya geçilmiş ve özellikle Yoga Academy Journal için röportaj verip deneyimlerini anlatmış. Bir bilim insanı ve özellikle ölüm konusunda bilimsel açıklamaları var.

Kendisi bir deneyim yaşamış. 7 gün komada olmuş ve o 7 günde kendi mistik metafizik deneyimler yaşamış ve o deneyimleri dergide paylaşmış. Şunu anlatıyor Dr. Eben, o 7 günde bilinçli yaşamı devam etmiş. Bireysel tecrübeler, deneyimler devam etmiş. Başka boyutlara geçitler yapıp müthiş bir metafizik deneyimler yaşamış ve bu deneyimlerden sonra Dr. Eben’in hayatı tamamen değişmiş. Hayata farklı bakıyor ve artık biliyor ki ölüm sadece geçici bir deneyimdir. Yaşamın devamı başka boyutlarda devam eder. Bu çok önemli bir deneyimdir ve bunun gibi yüz binlerce insanın ölüme yakın deneyimleri var.

İnsanlar ya komaya girer ya da hatta morga götürülüyor. Bazı vakalarda cenaze merasiminde kişi tabuttan çıkıyor ve o günler içinde deneyim yaşıyor. Aslında tıbba göre kalp durmuş, beyin fonksiyonları da durmuş sayılıyor. Düşünün morga gönderiliyor, başka türlü insan morga gönderilmez. Canlı insanı kimse morga göndermez, tabuta yatırmaz ve birkaç günden sonra kişi tekrar uyanıyor. Hayata dönüyor, hiçbir beyin hasarı olmadan bilinçli hayatına devam ediyor. Beyin cerrahı olan Dr. Eben de bilimsel olarak diyor ki: Aslında bedenin ölümüyle bireysel bilinçli yaşam devam ediyor. Biz başka boyutlara geçiyoruz ve o boyutlarda hayat devam ediyor. Bu da ölüm konusunda bilimsel açıdan yeni bir ışık tutuyor önümüze. Bu sadece bir bedensel olaydır ve ölümü bir geçit olarak görebiliriz. Bu bir geçit, o yüzden kimse bundan korkmasın. Burada önemli olan şey ölümün kendisinden korkmamak.

Bireysel bilinç ebedidir ve bizler ölümsüzüz. Daha önemlisi Orijinal Yoga Sistemi’nde biz yogayı bir spor olarak uyguluyoruz. Buna rağmen bir de metafizik yönü var Orijinal Yoga Sistemi’nin. Bu deneyimi kişi Orijinal Yoga Sistemi’ndeki özel tekniklerle tecrübe kazanarak bilinçli olarak yaşayabilir. Bilen birisiyle, kesinlikle bir uzmanla olmalı. O yüzden bu konuda DVD’lerimiz, tanıtımlarımız hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten vücudu, psikolojiyi, bilinci, enerjiyi, bütün bünyeyi buna hazır kılmalıyız. O zaman insan belirli bir teknikler sayesinde bilincini bedenden ayırabilir ve geri dönebilir.

Deneyim kısaca şöyle bir şeydir: Siz bu tekniği uygularken birden bire bedenden ayrıldığınızı ve bedeninizi gördüğünüzü deneyimliyorsunuz, yani bu ayrım net. Enerjisel boyuta bir çıkış gerçekleşiyor. Bu bilinçli oluyor. Yanılgı, illüzyon, beyin fonksiyonları değil yani, kişi bilincini ayırarak vücudunu görüyor. Bedeni canlı bu arada canlı kalıyor. Beden ölmüyor, komaya girmiyor. Canlı kalıyor çünkü enerjisel bağlantılar devam ediyor. Bireysel bilinç ve enerjisel yapı bağlantısı devam ediyor yani beden enerji ile beslenmeye devam ediyor. Bu arada kişi ayrılarak bedenini görebiliyor. Bir süre o boyutta kalabilir ve bedene tekrar dönünce artık bu konuda hiçbir kuşkusu kalmıyor.

Bu bireysel bir deneyim ama kişi için önemli. Yani bundan sonra kim ne derse desin bazı materyalist bilim adamları var kesinlikle böyle bir şey yok diyorlar. Materyalist bilim insanlarının katı bir yaklaşımı var bu konuda. Bu bir inanç diyorlar, inandığı için hayaller bunlar diyorlar. Ama biz diyoruz ki bu materyalistlere, gelin bu tekniklerle siz de deneyin. Denedikten sonra artık bu bireysel bir deneyim, kişi kendi kesin biliyor artık. Onun için ölüm bir muamma olmuyor ve korku kayboluyor. Önemli olan bu, insanda büyük bir stres, üzüntü ve acı yaratan ölüm korkusu kayboluyor. Çünkü artık biliyorsun ki, zaman gelince bedenden ayrılabileceksin ve dahası bilinçli olarak bunu yapabilirsin. Ölüm döşeğinde acı çekerek değil, bilinçli olarak zamanı gelince. Zaten insan bunu biliyor. Zamanı gelince bilinçli olarak bedeni terk edip başka boyutlara geçit yapmak, bu artık insanın elinde.

Orijinal Yoga Sistemi bu teknikleri sunuyor ve bilim adamı Dr. Eben bunu kanıtlıyor. Evet, bu doğrudur. Bu bir inanç değil, ya da kendini kandırma değil, beyin fonksiyonları değil. Hep böyle açıklıyorlardı: Komada beyin hala çalışıyor. Ama morga gidildiğinde nasıl oluyor. Beyin çalışmıyor, beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor. Bireysel ölümsüzlük bilimle kanıtlanmış oluyor ve bu konuda insan geniş tecrübeler yaşayabilir. Korkmuyor. Şimdi çoğu zaman biliyoruz. Ölüm çoğu zaman hala devam ediyor, bir tabu olarak görülüyor. Bireysel bilinç ebedidir ve bedeni terk ettikten sonra yaşam başka boyutlarda devam ediyor.

Programda ayrıca, üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından günümüzde çok yaygın bir rahatsızlık olan fibromiyalijye olumlu etkileri olan Orijinal Yoga Sistemi teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Tüm vatandaşların evlerinde rahatlıkla yapabilecekleri bu tekniklerin yararlarına ilişkin olarak Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf şunları söyledi: “Genelde fibromiyalji ağrıları boyun, omuz ve sırt bölgesinde oluşuyor ve sertleşmeler yüzünden ağrılar artmaya başlıyor. Bu tekniklerle özellikle omuz, boyun ve sırt bölgelerini çalıştırarak o bölgelerde bu sertlikleri hafifletiyoruz. Fibromiyalji aslında doku sertleşmesidir ve o sertleşmeler yüzünden ağrılar ortaya çıkıyor. Kişi onlarla baş edemiyor. Eninde sonunda ağrı kesiciler almaya başlıyor. Bu teknikler sade, herkesin yapabildiği teknikler. Ayakta da oturarak da yapabilirsiniz. Eğer yorgunsanız, bunları bir koltukta rahat bir şekilde oturarak uygulayın.

Boyun, sırt ve omuz bölgesindeki gerilim atılacak ve ağrılar hafifleyecek. Bu tekniklerle özellikle iki boyutlu bir hareket yapılıyor. Hem yukarı uzanıyorsunuz, yanal hareket ondan sonra da dönüş yapılıyor. Sırt ve omuz kasları çalıştırılıyor. Sonra arada bir kollar iniyor, bir gevşeme oluşuyor. O gevşemeler rahatlatıcı oluyor. Yani oluşumlar ve gerginliği atıyoruz. Bölgedeki oluşumlar, sertleşmeler hafiflemeye başlıyor ve ağrı kayboluyor.”

Programda üst üste 5. kez Dünya Yoga Şampiyonu olan Merve Tanrıverdi tarafından bir günde bir kilo vermeyi sağlayan detoks suyu tarifi de verildi. Tanrıverdi, tümüyle doğal ve evde rahatlıkla bulunabilecek malzemelerle hazırlanabilen bu detoks suyunun sağlıklı ve kalıcı bir biçimde zayıflamak isteyen herkesin vaz geçilmezi olacağının altını çizdi.