Okyanusun 5 bin metre derinliğinde deniz anası!

AVUSTRALYA (DHA)

Avustralya’da bilim insanları, Hint Okyanusu derinliklerinde gözlem projesi yürütürken 5 bin metre derinlikte son derece nadir rastlanan bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi’nden okyanus uzmanları, ekolojistler, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı, 3 yıllık ‘Derin Deniz Araştırması’ sırasında son derece nadir görülen bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen deniz anası, Doğu Hint Okyanusu’nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi.