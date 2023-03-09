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Okyanusların tamamında 171 trilyon plastik parçası olduğu tahmin ediliyor

Bilim insanları, dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda tahmini 171 trilyondan fazla plastik parçası bulunduğunu ortaya koydu.

09 Mart 2023 Perşembe 13:47
Okyanusların tamamında 171 trilyon plastik parçası olduğu tahmin ediliyor
Ankara

BBC'nin haberine göre, okyanuslardaki plastik kirliliğine ilişkin araştırma yapan bir grup bilim insanı, 1979'dan bu yana toplanan atıkların kayıtlarını analiz etti.

Bu analizde okyanuslardaki plastik atıkların sayısına ilişkin tahmini sonuç elde etmek için kayıtlar matematiksel bir modele eklendi.

Buna göre, dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda tahmini 171 trilyondan fazla plastik parça bulunuyor.

Bilim insanları, okyanuslardaki plastik yoğunluğuna ilişkin önlem alınmadığı takdirde 2040'a kadar atıkların neredeyse 3 kat artabileceği uyarısı yaptı.

5 Gyres Enstitüsünden araştırmanın yazarı Dr. Marcus Eriksen, 2005'te okyanusları kirleten plastik parça sayısı 16 trilyonken, 18 yılda bu sayının tahmini 171 trilyona yükseldiğini ifade etti.

Eriksen, 2005'ten sonra gerçekleşen ciddi artışın arkasında kesin bir neden bulamadıklarını ancak bunun güçlü anlaşmaların gevşetilmesi, plastiklerin parçalanması ya da önceden yeterli veri olmaması gibi sebeplerle açıklanabileceğini belirtti.

Her yıl doğaya bırakılan ve çözülmesi yıllar alan plastiklerin oluşturduğu kirlilik nedeniyle okyanuslardaki pek çok hayvan, plastiği avları sanıyor ve midelerine plastik dolduğundan açlıktan ölebiliyor.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nun, en fazla plastik atık bulunan okyanuslardan biri olduğu tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin, 5 Mart'ta Birleşmiş Milletlerde (BM), açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması için yıllar süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlanmıştı.

Bu anlaşmayla okyanusların yüzde 30'unun korunması amaçlanıyor.

Araştırmanın bulguları, PLOS ONE bilim dergisinde yayımlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıPlastik Parçası
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