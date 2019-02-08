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Okul güvenliği olmak isteyenler kurslara akın ediyor

'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’nin işe alınacağının duyurulmasının ardından, meslek mensuplarından gelen istek doğrultusunda sertifika programlarına yoğun ilgi yaşandı.

Okul güvenliği olmak isteyenler kurslara akın ediyor

'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’nin işe alınacağının duyurulmasının ardından, meslek mensuplarından gelen istek doğrultusunda sertifika programlarına yoğun ilgi yaşandı.

08 Şubat 2019 Cuma 16:19
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Okul güvenliği olmak isteyenler kurslara akın ediyor

Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan 'Güvenli Okul Güvenli Gelecek' projesi kapsamında okullarda görevlendirilmek üzere yaklaşık 20 bin ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’ işe alınacağı açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra okulların ara tatilden sonra yeniden açılmasıyla birlikte özellikle de güvenlik hizmetleri konusunda duyulan ihtiyaç yeniden gündeme geldi. Bu anlamda meslek mensuplarından gelen istek doğrultusunda yeni iş kolu için sertifika programlarına yoğun ilgi yaşandı.

Nişantaşı Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi de bu ihtiyaca yönelik 'Güvenli Koordinasyon Görevlisi Sertifika Programı'nı açtığını duyurdu.

MEB’e bağlı okullarda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve çalışmak isteyenlerin daha tercih ettiği 120 saatlik eğitim programı hakkında bilgilendirmede bulunan program koordinatörü Ahmet Yıldızdoğan, "Eğitimler katılımcıların yoğun isteği nedeniyle uzaktan eğitim ile gerçekleştiriliyor. Çocuk psikolojisinden, protokol kurallarına kadar meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu tüm alan ve konuları kapsayan çok geniş bir program hazırladık. Meslek mensuplarının yoğun istek nedeniyle, ülkemizin her noktasından ve zaman farkı gözetmeksizin ulaşabilmeleri için de programımızı internet destekli planladık. Alanında en yetkin eğitmenlerce hazırlanılan programı başarı ile tamamlamaları halinde katılımcılarımıza üniversitemizin sertifikasını veriyoruz. Bu alanı kendine meslek olarak gören herkesin katılmasını öneriyoruz. Daha önceki dönemlerden farklı olarak halen mesleğine devam eden polis ve jandarmadan da katılım oluyor. Mesleğini icra eden güvenlik görevlilerimizin mağduriyet yaşamamaları için uzaktan eğitim formatında planladık" diye açıklamada bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okul GüvenliğiKurs
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