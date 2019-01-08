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Öğrencilerden 'İyiliği Çoğaltma' hareketi

İSTEK Acıbadem Ortaokulu öğrencileri ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Ahtapot Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde bir iyilik hareketine imza attı.

Öğrencilerden 'İyiliği Çoğaltma' hareketi

İSTEK Acıbadem Ortaokulu öğrencileri ve Sosyal Yardımlaşma Kulübü, Ahtapot Gönüllüleri Derneği ile iş birliği içinde bir iyilik hareketine imza attı.

08 Ocak 2019 Salı 14:29
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Öğrencilerden 'İyiliği Çoğaltma' hareketi

İSTANBUL - İSTEK Okullarından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler satın alarak tüketmek yerine var olanı değerlendirmek fikrinden hareketle, giyilebilir durumdaki kıyafetlerini, oynamadıkları oyuncaklarını, okudukları kitaplarını ve kullanmadıkları kırtasiye ürünlerini okula getirerek biriktirdi. İyiliğin yayılarak çoğalacağını savunan öğrenciler, projenin her aşamasında gönüllü olarak çalıştı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KOLİLER HAZIRLANDI

Ahtapot Gönüllüleri Derneği'nin malzeme değerlendirme merkezinde toplanan malzemeler öğrenciler tarafından yaş, cinsiyet, yıkanmaya gidecek kıyafetler, oyuncaklar, kitaplar olarak türlerine ayırdı. Yıkanmış, ütülenmiş kıyafetleri, yaş seviyelerine göre ayrılan kitapları, temizlenen oyuncakları barkod sistemine kayıt ederek, paketlendi. İş göremeyecek kadar kötü durumda olan malzemeler, hurda, kâğıt, kumaş olarak kullanılabilmesi için geri dönüşüme ayrıldı. En son aşamada ise ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının tam ve zamanında karşılanabilmesi için, resmi kurumlardan gelen ihtiyaç talep formları ve dilekçelerin kontrolü sağlanarak ihtiyaç sahiplerine gidecek koliler hazırlandı
 

"YAPTIĞIMIZ YARDIM İYİ HİSSETTİRDİ"

İyiliğin suya atılan bir taşın çıkardığı halkalar gibi genişleyerek çoğaldığını söyleyen 6. sınıf öğrencisi Naz İncekara, yeterli imkâna sahip olmayan insanlara yardımcı olmaktan, onların mutluluğuna katkı sağlamaktan ve bunu hiç karşılık gözetmeden yapmaktan dolayı kendilerini çok iyi hissettiklerini ve bu çalışmaya katkıda bulundukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

DHA

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