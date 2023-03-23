Oğlak Burcu;

2019 ve 2020 yıllarında yaşadıklarınızı revize edeceksiniz, hayata bakışınızı değiştireceksiniz, çalışma hayatınız ve sağlığınız ile ilgili kararlar vereceksiniz. Kendinizle ilgili çok güzel değişim ve dönüşümlere gideceksiniz, burada bir ilişki, bir çocuk sizin hayatınızı çok değiştirmiş olabilir, bundan böyle ana kaynağınız kendi özdeğeriniz ve yatırımlarınız olacak. Burada geçmişi kapatıp, önünüze yeni bir sayfa açacaksınız. İkili ilişkilerde, kariyer hayatında, çevrenizde, kardeşlerinizle ilgili ciddi anlamda kimlere ne değer verdiğinizi analiz ederek yıla merhaba diyebilirsiniz. İlk altı ay boyunca özellikle maddi konularda çok fazla kafa yorabilirsiniz, para, maddi değerler, gayrimenkullerle ilgili hararetli ve tempolu bir sürece giriyorsunuz, maddi kazançlarınız çok önemli olacak.

Satürn, 7 Mart’ta 3 yıl misafir kalacağı Balık Burcuna üçüncü evinize geçiş yapıp yerleşiyor. Burada iletişiminizi nasıl kullandığınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakın çevrenizle nasıl bir iletişim yolu izlediğiniz, onların size kattığı değer, sizin onlara kattığınız değerle ilgili öğrenmeniz gereken dersler var. Bazılarınız için bir araç almak olabilir, bazıları için kardeşleri ile bir ortaklık olabilir, ortaklık yaptılarsa bu ortaklığın nasıl ilerlediğini değer katmadığını ya da bazıları için ortaklık kuracağını ama bunun biraz zamana yayılacağını gösteriyor. Satürn üç yıl boyunca bu alanlarda sizi sınava tabi tutacak, zaman zaman kısıtlamaları da beraberinde getirecektir. Problemleri nasıl çözdüğünüz, nasıl bir iletişim yolu izlediniz önemli olacak.

23 Mart’ta Plüton burcunuzda sizi azat ediyor ve Kova Burcuna ikinci evinize geçiyor. Özellikle birinci ve ikinci dekandaysanız ciddi anlamda azat oldunuz ama Oğlak burcunun son dekanındaysanız hayır daha bitmedi sadece size küçük bir esneklik veriyor. Plüton Kova burcunda yatırımlarınız, kazançlarınız, parayı nasıl kazandığınız ve nasıl kullandığınız, kendi öz değerini nasıl kullandığınızla ilgili sorgulayacak. Aslında kariyerden ne istiyorsunuz, para kazanabiliyor musunuz, iş hayatınız size neler getirdi ve neler götürdü buralarla ilgili analiz yapmanızı istiyor. 3 Mayıs’ta Plüton geri hareketine başlıyor. 11 Haziran’da Oğlak Burcuna yükseleninize geçiş yaparak retrosuna burada devam ediyor. 21 Ocak 2024’de Plüton 17 yıl misafir kalmak üzere, tekrar Kova Burcuna gelecek.

20 Aralık 2022'de Jüpiter Koç burcuna dördüncü evinize taşınıyor. Burada aldığınız bir ev varsa değerlenecek, zaten Plüton ikinci evinizde aldığınız ne varsa değerlendirecektir. Ev almak, ev değiştirmek, şehir değiştirmek, evi yenilemekle ilgili alanlar fazlasıyla gündemde olacak. Bazılarınız için köklerle aileyle ilgili çözülmemiş konular varsa tekrar gündeme taşınacak, çözüm üretmeniz için gökyüzü sizi zorlayacak gibi görünüyor.

16 Mayıs 2023’de Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna beşinci evinize yerleşiyor. 30 Mayıs’ta Jüpiter Boğa Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Yeteneklerinizi kullanmak, çocuk sahibi olmak, yeni bir ilişkiye başlamamak istiyorsanız bu alanda çok güzel çalışır. Bu yeni ilişki öyle bir şey ki sizin tam tersiniz olabilir, çocuğunuz da sizin tam tersiniz olabilir, ilişkinizden çocuğunuzdan çok şey öğrenebilirsiniz. Bu alanlarda öğrendiğiniz şeyler aslında sizin tekâmülünüze yolculuk yapacaktır bunu unutmayın Sevgili Oğlaklar

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda sekizinci evinizde geri hareketine başlıyor ve 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor. Burada aile içerisinde çözülmemiş miraslık konular, bir sağlık konusu olabilir, kardeşiniz ile ilgili maddi değerler maddi kaynaklarla ilgili bir gündeminiz olabilir, kariyer ve çocuklarınıza fazla para harcama gündeminizde olabilir. Özdeğeriniz ile alakalı hararetli bir gündeminiz olacakmış gibi görünüyor, eski konuları kapatmak ve yeniye doğru evrilmek söz konusu olacak. Yaptığınız yatırımla ilgili eksik bıraktığınız bir alan varsa buraları tamamlatacaktır. Özellikle aile içinde iş yapıyorsanız ya da kardeşlerle iş yapıyorsanız, artık bir paylaşım bir bölüşme zamanı gibi de düşünebilirsiniz. Sevgili Oğlaklar, yönetici gezegeniniz Satürn üçüncü evinizden size çok güzel bir destek veriyor ama parayla ilgili konular olsun, bilinçaltı korkuları ile ilgili olsun zaman zaman sizi sıkıştırıyor olacak, bu alanı es geçmeyelim.

Bu yıl dört tane tutulmamız var, ilki 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda dördüncü evinizde kuzeyli güneş tutulması gerçekleşiyor. Sistem ev almak, taşınmak, evlenmek, ülke değiştirmek, şehir değiştirmek veya köklerle ilgili yaşanan bir problem varsa bunları toparlamak için etki yapıyor, ama burası hibrit tutulma olduğu için zamana yayılacak, zamanla bunun enerjisini etkisini alacaksınız. Bu ilk tutulma Koç - Terazi aksında küçük bir fragman gibi, özellikle son derecelerinde olanlarda hızlı çalışıyor olacak.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda on birinci evinizde güneyli ay tutulması gerçekleşiyor. Burada sosyal çevreniz, kariyerinizden gelen para, umutlarınız, hayallerinizi revize etmekle ilgili artık net bir karar vereceksiniz. Ben bu kariyerde yapamıyorum, ben bu kazançtan memnun değilim, ben bu çevreye ait değilim, bu çevrede bana hizmet etmeyen çok fazla insan var, bunları eliyorum dediğiniz bir süreç de olabilir.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda onuncu evinizde tepe noktanızda güneyli güneş tutulması gerçekleşiyor. 2022’den beri söylüyorum geçmiş döngüyü kapatmak gerekiyor zaten yılın başından beri aslında kariyerde istediğiniz yeri tutturamadınız, eski sektörden, eski çalışma stilinden vazgeçmeniz gerekiyor, her şey farklı olacak Sevgili Oğlaklar. Eski çalışma arkadaşlarınız, eski kariyer konularınız tekrar gündeme gelebilir ama burada eskiyi kapatmak yeniye doğru evrilme zamanı, bu biraz sizi zorlayabilir, eskiye inatla tutunmak zorunda kalabilirsiniz ama tutunmayın derim.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda beşinci evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşiyor. Burada yeteneklerini kullan, aşkına güven, çocuğunun hayatında olacak olan gelişmelere bak, ne kadar güzel ilerliyor, sendeki hazineyi keşfet diyen bir gökyüzü var. Çalışma hayatını yenilemek isteyenler için de, kendindeki hazineyi keşfet, eğitim al, yeteneklerini kullan diyor.

Bu sene 4 tane de Merkür retrosu var, ilkini yılın başında burcunuzda yaşıyor olacağız, bundan bahsetmiştik.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda beşinci evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor. Aşk hayatınızda eski ilişkiler dönebilir, çocuğunuzun psikolojik sorunları varsa bunlar tekrar gündeme gelebilir, var olan ilişkinizde problem varsa bunların kapanmadığını tekrar gökyüzü getirir size sunar. Buralarda dikkatli olmakla ve geçmişi kapatmakla ilgili aslında Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter de hatırlatma yapacak.

24 Ağustos‘ta Merkür 21° Başak burcunda dokuzuncu evden retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Yarım bıraktığınız bir eğitim varsa tamamlayın, yurt dışı bağlantılı bir işle ilgili eksikleriniz varsa tamamlayın. Sıfırdan seyahat edecekseniz, yurtdışına gidecekseniz, bir mahkemeniz varsa buralarda çok dikkatli olun, tüm detayları tekrar gözden geçirin, yeni bir oluşumsa buralarda engeller ve kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz.

14 Aralık’ta Merkür 8° Oğlak Burcunda retrosuna başlıyor, 23 Aralık’ta Yay burcuna on ikinci evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Gökyüzü yıla nasıl girdiniz, nasıl kapatıyorsunuz sorguluyor, bu yıl elde ettiğiniz deneyimlerinize bakmanızı istiyor. Hayatınızla ilgili bu yılın başında verdiğiniz kararlar, yaşamın getirdiği ani sürprizler ve engeller, hayatında değişiklik ve bir dönüşüm gösteriyor. Bunlarla ilgili doğru karar verdiniz mi, vermediniz mi, bilinçaltında yatan korkularınızı mı tetiklediniz, gerçeklerle yüzleşebiliyor musunuz, 2020’nin ikinci yarısından beri yaşadığınız olaylarla hayatınızı nereden nereye taşıdınız, hangi deneyimleri edindiniz, hangilerini değerlendirip kullanabiliyorsunuz sorgulayan bir gökyüzü var.

Sevgili Oğlaklar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum. Yeni siz hoş geldi.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz