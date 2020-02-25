Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa...
Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
Cezaevi firarisi otogarda yakalandı
Salgınında ölü sayısı 2699’a yükseldi
Salgınında ölü sayısı 2699’a yükseldi
Eminönü'nde otelde yangın
Eminönü'nde otelde yangın
Adana’da uyuşturucu operasyonu
Adana’da uyuşturucu operasyonu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek

25 Şubat 2020 Salı 10:51
0 Okunma
Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, dün saat 20:00'de Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmanın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Mücadelenin ardından Kasımpaşalı futbolcular, yöneticiler, teknik direktör Fuat Çapa ve heyeti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bilgin ailesine başsağlığı dileyen futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet, sonrasında hastaneden ayrıldı. Kasımpaşalı birkaç eski futbolcu da taziye için hastaneye gelen isimler arasında yer aldılar.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü'nden alınan bilgiye göre Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nursel BilginKasımpaşaCenazeVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
Sıcak havalar nedeniyle kaktüsler erken çiçek açtı
BUZ KIRDIRAN GÜZELLİK: ÇILDIR GÖLÜ
BUZ KIRDIRAN GÜZELLİK: ÇILDIR GÖLÜ
KOCAELİ’DE ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ BAŞLADI
KOCAELİ’DE ULUSLARARASI FARKINDALIK FESTİVALİ BAŞLADI
Vefat Başsağlığı
Vefat Başsağlığı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
Karadeniz'de hamsi azaldı, mezgit arttı
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Osmaniye'nin Rapunzel'i Nazar
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
Beymelek Dalyanı, 44 tür balığın doğal yaşam alanı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı
İstanbul Maltepe Lions Konsey Başkan Yardımcılığı Aday Bildirim Toplantısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı