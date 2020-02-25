Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, dün saat 20:00'de Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşmanın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçiren Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, sahaya gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu. Mücadelenin ardından Kasımpaşalı futbolcular, yöneticiler, teknik direktör Fuat Çapa ve heyeti Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Bilgin ailesine başsağlığı dileyen futbolcular, yöneticiler ve teknik heyet, sonrasında hastaneden ayrıldı. Kasımpaşalı birkaç eski futbolcu da taziye için hastaneye gelen isimler arasında yer aldılar.

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü'nden alınan bilgiye göre Nursal Bilgin'in cenazesi yarın toprağa verilecek.