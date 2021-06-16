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NORMALLEŞMEYLE TURİZMDE PATLAMA YAŞANACAK

Mehmet Bayboğan sözlerine şöyle devam etti: “Şu an da açık olan otellerde çalışan personelin hepsi aşılandı. O yüzden bir turizmci olarak bu yaz ciddi oranda turist bekliyoruz.”

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:19
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NORMALLEŞMEYLE TURİZMDE PATLAMA YAŞANACAK

Almina Besra BABAR

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının düşüşe geçmesi, turizmde sezon hedeflerinin yakalanması konusundaki beklentiyi artırdı. Bu sezon daha çok Katar, Azerbaycan, Rusya ve Almanya’dan gelecek olan turistleri konuk etmeye başladıklarını ifade eden İstanbul  Balin Hotel Yatırım Şirketler sahibi Mehmet Bayboğan,  bu yıl turizmde patlama yaşayacaklarını ifade etti. Turizm sektöründe çalışanların aşılanmasını sektör için umut verdiği söyleyen Mehmet Bayboğan sözlerine şöyle devam etti: “Şu an da açık olan otellerde çalışan personelin hepsi aşılandı. O yüzden bir turizmci olarak bu yaz ciddi oranda turist bekliyoruz.”

TURİZMİN BAŞKENTİ İSTANBUL

Arap ve Avrupalı turistlerin genel olarak  Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı bölgelerini tercih ettiklerini söyleyen Bayboğan, “Turist için deniz ve güneş değil, buram buram tarih kokan yerler daha cazip geliyor. Genellikle turistler, ülkemizin tarihini ve kültürünü yaşatan tarihi yarım adayı tercih ediyor. Ayrıca dünyanın hiçbir ülkesinde tarihi ve lüksü bir arada bulamazsınız. İstanbul,hem modern hem mistik hem de eğlenceli ayrıca huzuru sunan kenttir. Her talebe cevap verebilen, 7/24 yaşayan şehir İstanbul'un Boğaz havası onu vazgeçilmez yapan özelliklerin en başında geliyor. O yüzden İstanbul turistleri göz bebeği. Dünyada ve Türkiye’de turizmin başkenti İstanbul’dur” dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet BayboğanAlmina Besra BABAR
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