Nilüferleri koparmanın cezası 146 bin TL

Tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferler, Belek'teki Özaltın Holding bünyesinde yer alan Gloria Golf Club içinde bulunan göletlerde de rengarenk çiçeklendi.

Gloria Golf Club içindeki göletlerde, İtalya ve Hollanda'dan özel olarak getirilen yaklaşık 7 renk ve 4 türdeki nilüfer soğanları yıllar içinde büyüyerek, çiçeklerinin de açmasıyla güzel manzara oluşturdu. Gloria Hotels & Resorts Kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın tarafından 7 yıl önce oluşturulan nilüferler, otel içindeki göletlerde her yıl artarak, büyümeye devam ediyor.

NİLÜFERLER TEHDİT ALTINDA

Yetiştiği doğal ortamdan kopartılarak, süs havuzlarında kullanılmak üzere satıldığı ve yine evlerde yetiştirmek için koparıldığı belirlenen nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor. DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik bakımından çok zengin olduğunu belirterek, "Tüm Avrupa'daki 12 bin bitki çeşidinin tamamı ülkemizde bulunmakta. Ülkemizde 3 bin 500 civarında endemik bitki türü var" dedi.

İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Antalya'nın da biyoçeşitlilik açısından çok zengin ve 800 ile 1000 arasında endemik bitki türüne sahip olduğunu söyleyen Kamil, “Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü ve bölge müdürlükleri olarak doğadaki endemik bitki türlerimizi, yaban hayvan türlerimizi korumakla sorumluyuz. Ekiplerimizle 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Doğadan bitki türlerinin toplanması belli usullere bağlı ve izin alınması gerekiyor. Kaçak yolla doğadan toplanırsa idari yaptırım kararları mevcut. 50-100 bin lira veya 100 bin liranın üzerinde cezalarla insanlarımız karşılaşıyor. Bunları gelişigüzel toplamamaları gerekiyor" diye konuştu.

KORUMA ALANINDAKİ CEZA 146 BİN TL

Nilüferlerin koruma altında olduğunu belirten Rıza Kamil, "2872 sayılı 'Çevre Kanunu' 9'uncu maddesi (k) bendi gereğince nilüfer çiçeğini kopartanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek, zarar vermekten 73 bin TL cezası var. Tabi bu ceza normal alanlar için. Korunan alan dediğimiz milli parklarda veya tabiat parklarında izinsiz toplama faaliyeti gerçekleşirse 2 katı olan 146 bin TL ceza uyguluyoruz" dedi.