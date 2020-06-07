Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli çiçekleri koparmanın cezası 73 bin TL

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde iki dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, lotus çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık olarak 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.

KURAKLIK YAŞAYAN GÖLE SU TAKVİYESİ YAPILDI

Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşadı. Biga Belediyesi tarafından, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmeye başlandı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı.

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN TL

Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz- kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında bu günlerde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzara karşısında büyüleniyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin TL ceza kesiliyor.

GÖLDE İNCELEME YAPTILAR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın desteğiyle Biga Belediyesi tarafından, Nilüfer Gölü'nün cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan, Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ergün Erkap ve Biga Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, proje kapsamında yapılacak çalışmalar için gölde incelemelerde bulundu.

'MESİRE ALANI OLACAK'

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Nilüfer Gölü'nün Biga'nın önemli bir zenginliği olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "Meşelik bir alanda çok güzel, organik bir gölümüz. Biga Belediyesi olarak bu gölün kurumaması, çiçeklerimizin daha sağlıklı yetişmesi için çektiğimiz hattan su takviyesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde burası güzel bir mesire alanı olacak. Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak. Göle gelen ziyaretçiler meşeliğin altında dinlenebilecek, piknik yapabilecek. Çevresine yapılacak ahşap yollar sayesinde göl 360 derece gezilebilecek. Ziyaretçiler nilüfer çiçeklerini izleme fırsatı bulabilecek. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kafeterya ve lavabo olacak. Bu tür yerler için sadece yerel yönetimde değil, tüm vatandaşların üzerinde bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Buradaki güzellikleri yaşatmak hepimizin borcu. Nilüfer Gölü'müzün koruma altına alınmasında hassasiyetle bütün çalışmaları takip eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan başta olmak üzere, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile projeye katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GÜNEY MARMARA BÖLGESİNDE SADECE BİGA'DA'

Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç ise göldeki nilüfer çiçeklerinin, Güney Marmara bölgesinde sadece Biga'da bulunan doğal ve endemik bir tür olduğunu belirterek, "Bu güzelliği yaşatmak, devamlılığını sağlamak istiyoruz. Nilüfer çiçeklerimiz Mayıs ayının sonu gibi başlıyor, Ağustos ayının sonuna kadar açmaya devam ediyor" diye konuştu.

NİLÜFER GÖLÜ ŞENLİKLERİ DÜZENLENİYOR

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ergün Erkap da, "Bülent Erdoğan başkanımızla burada geçen sene Nilüfer Gölü Şenliği yaptık. Bu sene maalesef koronavirüs yüzünden bu organizasyonumuzu gerçekleştiremedik. Belediye Başkanımız buraya su vererek sonbaharın son gününe kadar nilüferlerin açık kalmasını sağladı. Yazın Ağustos ayında göl kuruyordu. Biz buraya özellikle Biga Belediyesi'nin hattından su çektik. Bu sayede Kasım ayına kadar nilüferlerimiz açık kalıyor" dedi.

Eşi ve kızı ile Nilüfer Gölü'nü görmeye gelen Canan Şahin, "Koronavirüs nedeniyle kendimizi doğaya attık. Çok harika bir ortam var. Herkesin gelip, görmesini tavsiye ederim. Biz de kaç seneden beri merak ediyorduk. İlk defa geldik. Artık çocuklarımız ve kendimiz kalabalık ortama giremiyoruz. Doğaya gidelim, yürüyüş yapalım istiyoruz. Bu doğa harikasını görelim dedik. Şu anda da çiçek açma dönemiymiş. Çok beğendik, bayıldık" diye konuştu.