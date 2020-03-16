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Nikah memuru ile tokalaşmadı

ÇİN'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp, binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs, günlük hayattaki alışkanlıkları değiştirdiği gibi, vatandaşların en özel günlerini de etkiledi.

16 Mart 2020 Pazartesi 08:56
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Nikah memuru ile tokalaşmadı

İzmir'de yeni evlenen çiftler, nikahlarını kıyan memurla tokalaşmadı. Farklı şekilde selamlaşan çiftler, davetlilerle de mesafeyi korumak zorunda kaldı. Bazı davetliler ise ceplerinde kolonya ile nikaha katıldı.

Çin'in Vuhan kentinde geçen Aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs (Kovid-19), dünyayı tehdit etmeyi sürdürüyor. Türkiye’de vatandaşlar, bireysel olarak aldıkları önlemlerle, kendilerini ölümcül virüsten korumaya çalışıyor. Virüs nedeniyle selamlaşma, sarılma ve öpüşme gibi rutin olarak yapılan alışkanlıklar da değişti. Birçok kişi artık uzaktan birbiri ile selamlaşmayı tercih ederken, bu durum yeni evlenen çiftlerin nikah törenlerine de yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesindeki Kültürpark içerisinde yer alan Fuar Evlendirme Dairesi'nde nikahları kıyılan çiftler, nikah memuru ile tokalaşmadı. Fuar Evlendirme Memuru Funda Gültekin, nikahını kıydığı çiftlerden ve nikaha katılan davetlilerden, koronavirüse karşı dikkatli olmalarını istedi. Cüppesine üzerinde 'Öpüşmüyoruz, tokalaşmıyoruz' yazılı rozet takan Funda Gültekin, "Kişisel olarak yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. El hijyenine dikkat ediyoruz. Öpüşmemeye, tokalaşmamaya özen gösteriyoruz. Herkesi de bilinçlendirme çalışıyoruz. Ama dünyada yayılmaya başlayan virüs, bizi de gerçekten olumsuz şekilde etkileyecek gibi. Türkiye'de pek çok sektörde, pek çok etkinlikler, programlar askıya alındı. Nikahların ve düğünlerin de iptal edilmesi gerekiyordu. Ama insanların uzaktan davetlileri geldiği için sanırım iptal edemediler. Ya da herhangi başka nedenler var. Biz nikah kıyarken tokalaşmamaya, insanlara yaklaşmamaya dikkat ediyoruz. Ama biliyorsunuz ki gelin ile damadın yakınları gelecek. Tokalaşmak isteyecekler. Umarım virüs tehlikesi nedeniyle insanlarda da öpüşmeme, sarılmama bilinci oluşur. Çok dikkat ediyoruz" dedi.

ÇİFTLER DAVETLİLERLE TOKALAŞMADI

Nikah kıyma sayısının şu ana kadar normal olduğunu aktaran Gültekin, "Fakat geçen hafta içerisinde birçok çiftimiz aradı. Nisan ayında kıyılacak nikahlarını iptal etmek istediklerini söyleyenler oldu" diye konuştu.

Gelin Esra Erdem (33) ile damat Özgür Öztürk (38) ise de, bireysel olarak birçok önlem aldıklarını, özellikle el yıkama ve temizlik konularında daha dikkatli olduklarını belirtti.

Yine nikahı kıyılan Mevlüde Uğur (30) ve Afganistan uyruklu Sanaullah Mınhaj (26) da, virüse karşı korunmaya çalıştıklarını anlattı. Uğur, "Bu hastalık malum ama sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Kolonya falan kullanıyoruz. Çok fazla tokalaşmıyoruz. Hijyene özen gösteriyoruz" dedi.

Davetlilerden Hamide Yıkar (36), "İllaki bir tedirginlik oluyor. Ama şu an çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat her şeye rağmen önlemlerimizi alıyoruz. Sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Dışarda giydiğimiz kıyafetlerimizle evde dolaşmıyoruz. Çocuklar olduğu için önlemler bir kat daha artıyor" dedi.

Nikah memurunun farklı şekilde tokalaşmasını da değerlendiren Yıkar, "Farklı şekilde tokalaşmasını bekliyorduk çünkü herkeste tedirginlik var. Bu selamlaşma yöntemi de mantıklı" diye konuştu.

DAVETLİLER NİKAHA CEBİNDE KOLONYA ŞİŞESİ İLE GELDİ

Koronavirüs tehlikesi nedeniyle cebinde kolonya şişesi taşıyan davetlilerden Cemalettin Hisar (53), "Koronavirüsten korunmak için cebimde kolonya şişesi taşıyorum. Her tokalaşmadan sonra ellerimi kolonya ile temizliyorum. Tedbiri elden bırakmamak lazım." diyerek aldığı önlemi anlattı.

Berna Hisar (47) da, sürekli kolonya ile ellerini temiz tutmaya çalıştığını anlatarak, "Devamlı böyleyiz. Duyduklarımızdan dolayı tedirginlik yaşıyoruz ve korkuyoruz. Bu nedenle dışarı çıkarken korunmak için böyle önlemler alıyoruz. Ne söylenirse onu yapmaya çalışıyoruz" dedi. Hanife Hisar (50) ise, şunları söyledi:

"Kimsenin birbiri ile tokalaşmaması güzel bir uygulama. Ben de sürekli ellerimi sabunla yıkıyorum. İnsanlarla tokalaşmıyorum, uzaktan selamlaşıyorum. Hem karşı tarafı düşünerek hem de kendimizi düşünerek önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Mikrop yaymamaya çalışıyoruz." Fuar Evlendirme Dairesi'nin kapısına da, üzerinde 'Tokalaş-MA' yazılı kağıtlar asıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EvlilikNikahNikah MemuruKoronavirüs
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