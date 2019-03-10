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New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 

Türk Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı. İniş yapan uçaktakiler hastaneye kaldırılırken, uçak yapılan teknik kontrollerin ardından New York-İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. 

New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 

Türk Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı. İniş yapan uçaktakiler hastaneye kaldırılırken, uçak yapılan teknik kontrollerin ardından New York-İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. 

10 Mart 2019 Pazar 14:04
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New York'a giden THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı 

İSTANBUL, (DHA)  

THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul - New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde inişini gerçekleşti. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. 


UÇAK İSTANBUL SEFERİNİ YAPMAK ÜZERE HAVALANDI 

Uçak olaydan sonra teknik bakıma alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bir aksaklık görülmedi ve yeni yolcularını alan THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. 
 

PİLOT: TÜRBÜLANS VAR ALÇALIYORUZ

İstanbul-New York seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, New York JFK Havalimanı'na inişi sırasında türbülansa yakalandı.THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı.


THY'nin TK-01 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı New York Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada türbülansa yakalandı. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralanırken, uçağın inişi öncesi THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. 34 bin feette türbülansa yakalanan uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek önce 28 bin feet daha sonra 24 bin feete alçaldı bilgisini verdi.  türbülans ile ilgili olarak hava trafik kontrolörü ile iletişime geçen THY pilotu, bir kabin görevli ile ve yolcuların yaralandığını aktararak ambulans talep ettiklerini söyledi.


İşte o konuşmalar :


KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var


PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 binden feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.


PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.


KULE: Uçakta doktor var mı?


PİLOT: Var, hostese müdahale ediyor.


KULE: Yolcuların durumu nasıl?


PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.


KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?


PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.


10 YOLCUNUN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR


Bu arada THY uçağında yaşanan olay nedeniyle yaralanan yolcular hakkında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, "TK-01 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşumuzda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları (türbülans) nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen 28 yolcumuzun 18'i tedavilerin ardından taburcu edilmiş 10 yolcumuzun kontrolleri ise devam etmektedir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. 

İSTANBUL, (DHA)


 

DHA

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New YorkTHYUçakTürbülansYaralıönce Vatan
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