ÖZDEN AŞAR COŞAR

Gezginlerin vazgeçilmez durağı Nevşehir ve elbette Ürgüp, Kapadokya'dır, bilmem kaç defa gitmiş olsam da içimde eksik bir parçasının kaldığını hissederdim hep ve buna anlam veremezdim, tam sonbahar da yine o eksiklik hissim depreşti ve bu sefer kati bir kararla başladım araştırmaya

Ya ben en az üç defa Kapodakya ya gittim ama orda hala beni çeken bir şeyler var haydi özden sıva kolları ve bir tatil ayarla dedim ve iki gün içinde otel araştırması ve hazırlıkları tamamlayıp haydi bakalım Peribacalarına gidiyoruz dedim

Biraz kem küm sesleri yükselse de bizimkiler bu durumlara artık alıştılar ve hemen duruma uyum sağladılar

Her gezi öncesi bir araştırma dosyası hazırlarım tabii yine oturdum başladım araştırmaya

Peri bacası, ince uzun, kurak havzalardan ve kırgıbayır yüzeylerinden çıkan, vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri aşındırmasıyla oluşan bir kaya oluşumudur. Peri bacalarının oluşumu birden çok hava durumu olayının sonucudur. Yağmur, kar, sel ve rüzgarın sonucu olarak meydana gelirler. Yağmurun asitliği yüksek olan yerlerde kayaçta ki karbonik asidin yağmur suyuna karışması ve bundan dolayı kirecin erozyona uğraması söz konusudur. Kireç bakımından daha az zengin olan kayaçlar bu nedenle daha az yağmur ile erozyona uğrama riski taşırlar. Daha dayanıklı peri bacaları, şapkalarında Dolomit içerir. Dolomit, yüksek oranda magnezyum içerir ve dolayısıyla suda daha yavaş çözünür. Bu nedenle de altındaki yumuşak katmanı korur.

Bu bilgileri okuduktan sonra aklıma çocukluğumda ki fantastik hikayelerim ve inanışlarım ve ilk peribacası ismini duyduğumda ki o kocaman çığlık atıp ne perilerin evimi hemde bacalımı dediğim geldi ve yüzümü bir gülümseme kapladı

Evet peribacaları çok ilginç yapılardı ve o yapılarda ki evler, kiliseler beni hep cezp etmişti ama eksik parça bu olamazdı

Araştırmaya devam ederken DERİNKUYU yer altı şehrine rastladım işte bu daha önce gitmediğim ve cezp edici bir detay dedim ve notlarımı aldım

İşte karşımızda peribacaları ve taş otelimiz

Aslında Kapadokya’da insan yaşamı, ta Paleolitik döneme kadar uzanıyor. İnsanlar bu doğal oluşumları, eski çağlarda gözetleme ve barınma yeri olarak kullanmış, Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde içlerine kiliseler oyarak ibadethaneler yapmış, Roma döneminde ise mezar olarak kullanılmış.

Zamanında Hititler’in yaşadığı bu topraklar daha sonraki dönemlerde Hıristiyanlığın en önemli merkezlerinden biri olmuş. Kayalara oyulan evler ve kiliseler, bölgeyi Roma İmparatorluğu’nun baskısından kaçan Hıristiyanlar için sığınak haline getirmiş. 6. ve 7. yüzyıla gelindiğinde Derinkuyu, Kaymaklı, Mazı, Özkonak, Doğala gibi yeraltı şehirleri Arap akınlarına karşı sığınak olarak kullanılmış. Bu sığınaklar önemini yitirdikten sonra Hristiyanlar buraları terk ederek Göreme, Soğanlı, Ihlara vadilerindeki kaya kovuklarına yerleşmişler ve yüzlerce kilise inşa etmişler.

Kapadokya’daki yer altı şehirlerinde insan yaşamının tarihi milattan öncesine dayanıyor olsa da bugünkü anlamda yamaçlardaki kayalara oyulmuş evlerde yaşama geleneği çok da eski değil 19.yy dan kalma. Bu noktada ana etmen volkanik malzemenin oyulduğunda yumuşak ve kolay şekil alabilir olması ama oksijenle yani hava ile temas ettikçe sertleşmeye başlayıp dayanıklı hale gelmesi.

Kapadokya sınırları içerisinde 150 ye yakın yeraltı yerleşim yeri bulunuyor ama bunlardan sadece 36 tanesi yeraltı şehri niteliğinde diğerleriyse 2-5 aileyi barındıracak kadar küçük yer altı barınakları.

Bu yer altı şehirleri hem gizemli hem de baya efsanevi gelmişti ve kesinlikle görmem gerekliydi

Otelimizi taş bir otelden seçtik ve bu gezimize dah çok ambiyans seçti

Hemen yerleştik ve heyecanla keşif turlarına başladık

Önce Göreme Açık Hava Müzesi

Manastır eğitimlerinin başlangıç noktası olan Göreme Açık Hava Müzesi, birçok kilise, mezarlık, şapel, şarap mahzeni, yemekhaneden oluşan bir manastır kompleksidir. Tüm açık hava müzesini gezmek yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir.

Göreme Açık Hava Müzesi’nin ziyarete açık, gezilecek bölümleri Kızlar ve Erkekler Manastırı, Aziz Basil Şapeli, Elmalı Kilise, Azize Barbara Şapeli, Azize Katerina Şapeli, Yılanlı Kilise, Karanlık Kilise, Çarıklı Kilise ve Tokalı Kilise’dir. Bölgede bu yerlerin haricinde 18 kilise ve 11 yemekhane daha bulunmakta ancak çökme tehlikesinden dolayı ziyarete kapalıdır.

Göreme açık hava müzesinden sonra

Uçhisar Kalesi

Bölgenin her yerinden görülebilen ve en yüksek peribacası olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi, en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Kaleye çıkan ziyaretçiler, peribacalarını ve tüm Göreme’yi izleyebilmektedir.

Gün batımı saatlerinde balon uçuşları olması durumunda buradan balonları izleme imkanı da bulunmaktadır. Kalede güneşin batışının sunduğu manzara da oldukça güzeldir. Nevşehir gezilecek yerler listesinde en dikkat çekici yapılardan olan kale, neredeyse ilçenin her tarafından görünebilmektedir.

Bizde uç hisar kalesini karış karış gezdik ama dikkat etmek gerekli çünkü çocuklu gezilerde hem çocukları hemde kendimizi kontrol etmek zor. Burda da iki çocukla dağlara yamaçlara tırmanırken çok dikkatli davrandık ve kalenin uç noktasında o harika manzarada foto çekinme keyfimiz her şeye değdi.

Artık otelimize geçip dinlenme ve gece manzarasında kapadokyanın tadını çıkarma vakti gelmişti çünkü ikinci gün yer altı şehrine hazırlanıp gitmek istiyordum.

Ve beklenen an geldi Nevşehir’e 30 km. uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesindedir Kapadokya bölgesinin jeolojik oluşumu sayesinde inşa edilmiş sekiz katlı Derinkuyu Yeraltı Şehri, büyük bir topluluğu içinde barındıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak mekânlardan oluşuyor. Bölgede bulunan bir diğer örnek olan Kaymaklı Yeraltı Şehri'nden farklı olarak Derinkuyu'da bir misyonerler okulu, günah çıkartma yeri, vaftiz havuzu ve ilgi çekici bir kuyu da bulunuyor.

Derinkuyu'nun ilk yerlileri Asur kolonilerine kadar uzanıyor. II. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçan ilk Hıristiyanlar Antakya ve Kayseri üzerinden Kapadokya'ya gelerek buraya yerleşmişler. Bölgedeki yeraltı şehirlerini kuran ilk Hıristiyanlar, girişleri kolayca fark edilemeyecek şekilde yapılmış bu şehirlerde saklanarak Romalı askerlerin zulmünden kurtulabilmişler. Yeraltı şehirlerinde uzun süre dışarı çıkmadan yaşamak zorunda kalabilecekleri için erzak depoları, havalandırma bacaları, şarap imalathaneleri, kiliseler, manastırlar, su kuyuları, tuvaletler ve toplantı odaları yaparak alanlarını genişletmişler. Birbirine bağlı odalardan oluşan bu şehirlerde bazı odalar ancak bir insanın geçebileceği kadar dar tünellerle birbirine bağlanıyor. Tünellerin giriş çıkışlarında güvenlik nedeniyle tüneli kapatmak için kullanılan büyük taş silindirler var.

İlk girişte çok şaşırdım geniş bir avluda giriş kısmı var ve koridorlar o kadar dardı ki önce korkmadım desem yalan olur ,sonra koridordan geçipte aşağı doğru indikçe ve hastaneyi,sınıfları mutfakları gördükçe hayal dünyasına yolculuğum başladı

Düşünsenize yerin bilmem kaç kat altında sınıflar hastaneler mezarlar ve herseyiniz burda

Yada şunu düşünelim oturma odasında yız annemiz bizden su istedi eyvah:::::: bilmem kaç kat yukarı çık.

Gerçekten çok ilginçti ve burda yaşamanın ne kadar zor olduğunu düşündüm durdum ama Derinkuyu hayatıma çok büyük bir anı katmıştı ve kesinlikle Kapadokya daha çok anlam kazandı.