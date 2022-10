Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının lansmanına büyük ilgi

ASLI M. SARI

İZMİR

Neslihan Karayılan'ın 3'ncü kitabı Kırk Hayat Kırk Hikaye lansman gecesi İzmir'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Geceye Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, İYİ Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem İzmir Baro Başkan Adayı Av. İlke Erol, Radyo programcısı Öykü Orakcı, çok sayıda Milletvekili, ilçe başkanları ve gazeteciler katıldı.

Ege'nin Gazetesi'ninde Genel Koordinatörlüğü'nü yapan Neslihan Karayılan'ın kitabında şu isimler yer alıyor:

1. Kemal KILIÇDAROĞLU

2. Mehmet Seyfi OKTAY

3. Yaşar SEYMAN

4. Neptün SOYER

5. Kani BEKO

6. Seniye Nazik IŞIK

7. Bayram YILMAZKAYA

8. Huriye SERTER

9. Halil ERGÜN

10. Serap ÖZÖKTEM

11. Mehmet Sıddık KALAY

12. Tülin KESİKTAŞ

13. İsmet KURT

14. Yasemin Türk REŞİTOĞLU

15. Ali KARAYILAN

16. Aysel ÖZTEZEL

17. Ekrem ASLAN

18. Hatice GÜLEÇ

19. Mustafa FIRAT

20. Pervin SENEM

21. Mahmut ESKİYÖRÜK

22. Zekiye Seda SÖNMEZ

23. Mert AYDINER

24. Serap YILMAZ

25. Mehmet DOĞAN

26. Kamuran ELBEYOĞLU

27. Osman SİRKECİ

28. Burak KOTAN

29. Hatice AYDIN TANRIVERDİ

30. Kemal DÜZOVA

31. Medeni ERDEM

32. Güneş TUNÇ HUMOĞLU

33. Murat USLU

34. Mustafa NADİR ÇIPLAK

35. Kıvılcım MERT

36. Zerrin AYDEMIR

37. Aziz BABACAN

38. Hossain ARİAN

39. Kazım ÇELİK

40. Mehmet ARISOY

Neden hikayeler?

Yazar Karayılan’a kitabın nasıl yazıldığını ve neden hikayeler dediğini sorduk.

“Kendimden çıktım yola, kendi hikayemden… Bir insanın yüreğine en çok merhamet duygusunun yakıştığını, acıların da taçlandırdığını gördüm ve en önemlisi de ölümün hayat karşısında meydan okuduğunu gördüm. Anladım ki her hayat aslında bir hikaye arayışıydı. Çünkü her kavşak noktasında bir ses, "Ya devam edersiniz ya da bitirirsiniz" diye fısıldar kulaklarımıza. Önemli olan tüm acıyana ve acıtana rağmen devam etmekti. Ve pencerenin dışındaki değil, içindeki güneşle beraber olmaktı. Aslında hiç birbirimizin birbirinden farkı yoktu. Aksine üstlendiğimiz her isim bizi daraltıyor, köşeye sıkıştırıyordu. Adil olmak gerekiyordu. Çünkü çınar ağaçlarının, çam yapraklarının, karıncaların bile hakkı vardı üzerimizde. Bu yüzden de insanca yaşamak için üzerimize düşen neyse yapmamız gerektiğine inandım. Kendimden çıktım yola ve gördüm ki, her hayat bir hikaye arayışıydı. İnişler, çıkışlar, kimi zaman umutsuzca dibe vuruşlar. Hiç bitmeyeceğini sandığımız sevinçleri, yine hiç bitmeyeceğini sandığımız acıları ile… Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının yaratıcısı olan ve hikayesi ile bu yolculukta bana eşlik eden, Kahramanlara teşekkürlerimle… Ne mutlu kendi hikayesinin kahramanı olabilene...” ifadelerini kullandı.