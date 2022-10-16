Neslihan Karayılan'ın kaleme aldığı Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının lansmanına büyük ilgi

ASLI M. SARI
İZMİR
Neslihan Karayılan'ın 3'ncü kitabı Kırk Hayat Kırk Hikaye lansman gecesi İzmir'de büyük bir katılımla gerçekleşti. Geceye Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter, İYİ Parti İzmir Kadın Politikaları Başkanı Serap Özöktem İzmir Baro Başkan Adayı Av. İlke Erol, Radyo programcısı Öykü Orakcı, çok sayıda Milletvekili, ilçe başkanları ve gazeteciler katıldı.
Ege'nin Gazetesi'ninde Genel Koordinatörlüğü'nü yapan Neslihan Karayılan'ın kitabında şu isimler yer alıyor:
1. Kemal KILIÇDAROĞLU
2. Mehmet Seyfi OKTAY
3. Yaşar SEYMAN
4. Neptün SOYER
5. Kani BEKO
6. Seniye Nazik IŞIK
7. Bayram YILMAZKAYA
8. Huriye SERTER
9. Halil ERGÜN
10. Serap ÖZÖKTEM
11. Mehmet Sıddık KALAY
12. Tülin KESİKTAŞ
13. İsmet KURT
14. Yasemin Türk REŞİTOĞLU
15. Ali KARAYILAN
16. Aysel ÖZTEZEL
17. Ekrem ASLAN
18. Hatice GÜLEÇ
19. Mustafa FIRAT
20. Pervin SENEM
21. Mahmut ESKİYÖRÜK
22. Zekiye Seda SÖNMEZ
23. Mert AYDINER
24. Serap YILMAZ
25. Mehmet DOĞAN
26. Kamuran ELBEYOĞLU
27. Osman SİRKECİ
28. Burak KOTAN
29. Hatice AYDIN TANRIVERDİ
30. Kemal DÜZOVA
31. Medeni ERDEM
32. Güneş TUNÇ HUMOĞLU
33. Murat USLU
34. Mustafa NADİR ÇIPLAK
35. Kıvılcım MERT
36. Zerrin AYDEMIR
37. Aziz BABACAN
38. Hossain ARİAN
39. Kazım ÇELİK
40. Mehmet ARISOY
Neden hikayeler?
Yazar Karayılan’a kitabın nasıl yazıldığını ve neden hikayeler dediğini sorduk.
“Kendimden çıktım yola, kendi hikayemden… Bir insanın yüreğine en çok merhamet duygusunun yakıştığını, acıların da taçlandırdığını gördüm ve en önemlisi de ölümün hayat karşısında meydan okuduğunu gördüm. Anladım ki her hayat aslında bir hikaye arayışıydı. Çünkü her kavşak noktasında bir ses, "Ya devam edersiniz ya da bitirirsiniz" diye fısıldar kulaklarımıza. Önemli olan tüm acıyana ve acıtana rağmen devam etmekti. Ve pencerenin dışındaki değil, içindeki güneşle beraber olmaktı. Aslında hiç birbirimizin birbirinden farkı yoktu. Aksine üstlendiğimiz her isim bizi daraltıyor, köşeye sıkıştırıyordu. Adil olmak gerekiyordu. Çünkü çınar ağaçlarının, çam yapraklarının, karıncaların bile hakkı vardı üzerimizde. Bu yüzden de insanca yaşamak için üzerimize düşen neyse yapmamız gerektiğine inandım. Kendimden çıktım yola ve gördüm ki, her hayat bir hikaye arayışıydı. İnişler, çıkışlar, kimi zaman umutsuzca dibe vuruşlar. Hiç bitmeyeceğini sandığımız sevinçleri, yine hiç bitmeyeceğini sandığımız acıları ile… Kırk Hayat Kırk Hikaye kitabının yaratıcısı olan ve hikayesi ile bu yolculukta bana eşlik eden, Kahramanlara teşekkürlerimle… Ne mutlu kendi hikayesinin kahramanı olabilene...” ifadelerini kullandı.
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