Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100237
ALTIN
279.965
DOLAR
5.7344
STERLİN
7.1596
EURO
6.3129
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı
Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’...
79 kaçak göçmen yakalandı
79 kaçak göçmen yakalandı
Eminönü'nde otelde yangın
Eminönü'nde otelde yangın
Otomobil, kazaya müdahale eden polis aracına çarptı
Otomobil, kazaya müdahale eden polis...
ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR
ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR
İş fırsatları için hemen tıkla!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:51
9 Okunma
Neslican Tay'dan acı haber!

  • İSTANBUL

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. 

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

NESLİCAN TAY'IN SON KONUŞMASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Neslican Tay'ın tedavi görmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Tay'ın son videosunda, "Gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörün en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş .O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son paylaşımı yürekleri dağladı
Son paylaşımı yürekleri dağladı
Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü
Güzellik ve estetik Fuarı büyük ilgi gördü
İklim krizine dikkat çekmek için sahile rüzgar gülü bıraktılar
İklim krizine dikkat çekmek için sahile rüzgar gülü bıraktılar
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Flamingoların bir gölü daha kurudu
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Türkiye büyük kedilerine isim verdi
Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak
Emine Bulut'un adı kütüphanede yaşayacak
SAÇ EKİMİ OPERASYONU HASTANE ORTAMINDA YAPILMALI...
SAÇ EKİMİ OPERASYONU HASTANE ORTAMINDA YAPILMALI...
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans