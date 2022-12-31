NEŞEM ÇELİK'LE YILBAŞI SOFRALARI

FUNDA AKOSMAN, NEŞEM ÇELİK

ÜLKEME ŞANS GETİR YENİ YIL...

Merhabalar sevgili Önce Vatan Gazetesi dostlarım,

Her anlamda yepyeni bir başlangıç anlamı taşıyan ''yeni yıl'',tüm güzel dileklerimizi de Ülkemize getirmesini diliyorum.

Yazıma saygıdeğer Sümerolog,yaşayan tarih değerli hocam Muazzez İlmiye Çığ'ın yeni yıl ile ilgili yazdığı bir araştırmasını sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum.

''Türkler de yılbaşı gelenekleri,Akçam denilen Çam dalı kullanır,o çam dalının altına,Tanrı iyi insanlara iyi şeyler sunduğu için,hediyeler konulurdu.Gelecek yıl iyi şeyler versin diye..İyi şeyleri simgeleyen bezler,süsler bağlanırdı.Aileler bir araya gelir,yemekler yapılır,birlikte yenir,şarkılar söylenirdi.Hun'larla birlikte bu adetler Avrupa'ya geçti''

Yani anlıyacağımız o ki, yeni bir yıla adım atarken tüm içtenliğimizle,sevdiklerimizle birlikte,geçtiğimiz yıl belki de yaşadığımız tüm olumsuzlukları geride bırakarak sağlıklı,sevgi dolu bir yıla güzel dileklerle ''merhaba''diyebilmektir.

Son yıllarda yaşanan ve bizleri de çok etkileyen sağlık sorunları,doğa olayları,hayvanlara yönelik yapılan ve hepimizi derinden üzen davranışlar,ekonomik sıkıntılar ile stresli günler yaşadık.

Her yaşanan olumsuzluklara rağmen insanoğlunun doğası gereği,böyle özel günler de hepimizi tatlı bir telaşe sarar,yılbaşı'nın ise ayrı bir yeri vardır.Özellikle de çocuklu evlerde ev süslemesi ile başlayan hazırlıklar ,rengarenk yılbaşı süsleri ,evlerin bir köşesinden bize göz kırparak ,yüzümüz de bir tebessüm oluşmasını sağlar.

Kimimiz aile içinde,kimimiz akraba,eş ,dost birlikte,kimilerimiz ise dış mekanlarda yeni yılı karşılar.

Her Ülke ve her kültür kendi inançları ve değerlerine göre kutlamalar yapar,aslında insanoğlunun bu Dünyada ki en büyük dileği ,sağlıklı ve huzurlu bir yıla ''merhaba''diyebilmektir.Hep deriz ya; Sağlık ver,huzur ver ,sevdiklerimi alma yeter''diye..Yine aynı dileklerle girelim bu yıla da..

Yeni yılı ailece evlerimiz de geçirmenin keyfi de bir başka güzeldir.Sofra başında uzun saatler süren ,keyifli sohbetler,yeni yıldan beklentilerimizin olacağını hissettirir sanki..Uzu oturmalı sofralar olacağından ,haliyle yemek çeşitlerinin de zengin ve değişik tatların bir araya gelmesi,neşeli ve keyifli geçecek bir gecenin simgesi gibidir.

Yemeği fazla kaçırmadan gecenin sonunda sıkıntı çekmemek için ,çeşiti bol tuttuğumuz bu gece de küçük porsiyonlar halinde masaya getirmek uygun olacaktır.

Masasında yılbaşına özel süsler kullanmak isteyenler için,çok çeşit yapacağınız yemeklerin,servis esnasında karışıklığa neden olmayacak şekilde ayarlamanız önemlidir.Çok sıkışık ve kalabalık hazırlanan bir yemek masası hem görüntüyü hemde hareket alanınızı daraltacağı için porsiyonları küçük tutarak,bittikçe ilave ederek,süslemelerinizi ise masanın uç kısımlarına yerleştirmenizi tavsiye ederim.

Sunum da önemlidir tabii,önce göze sonra mideye hitap edelim.Şık hazırlanan bir yılbaşı sofrası,yenen yemeklerin sunumla birlikte ,lezzetlerini de bir kat daha arttıracaktır.

Masa örtüsüyle işe başlarsak,bildiğiniz üzere yeni yıl simgesi olan kırmızı,yeşil renkler ve pırıltılı örtüler ,ekoseler ve ranıllar ilk alt zeminin görüntüsünü oluşturacaktır.Yine örtünüze uygun seçeceğiniz tabak takımları yemek listenizdeki çeşitlere göre dizildikten sonra,yanlarına gelecek çatal/bıçak takımları ile tamamlanır.Bunların yanı sıra ,ikram edilecek içecek servisine göre seçilen bardaklar tabakların önünde yerini alır ve tabak yanlarında yada şık bir sunumla peçeteler tabak üstlerine yerleştirilir.

Yılbaşı masalarının süsleri olarak şamdan,çam kozalakları yada farklı süsler aldıysanız,masanızın uç kısımlarına yerleştirerek ,ortaya koyacağınız yemekler için geniş bir alan bırakmanızı sağlar.Hazırladığınız ve şık bir sunum ile tabağa yerleştirdiğiniz yemekleriniz aslında masanızın en güzel süsüdür.

Benim sizlere tavsiyem öncelikle pişireceğiniz yemeklerin listesini hazırlamak ve masa süslemenizi o yönde güzelleştirmek olacaktır.Ev sahibinin rahat servis yapabileceği alanları göz önünde bulundurarak çok dolu,sıkışık masalardan uzak durun.

Evettt; masamız hazırsa gelelim yemeklere;

Dediğim gibi uzun oturmalı bir gece olacağı için çeşitleri de bol tutacağımızdan,ön atıştırmalıklar salatalar ve mezeler ilk sırayı alacaktır.Bir ordövr tabağı gibi düşünürsek,hazırlığınızı kolaylaştıracaktır.

Pratik hazırlayacağınız bir kaç meze ve ortaya gelecek sosu lezzetli bir salata yeterli olacaktır.

Tabii yılbaşı gecesinin en önemli yemeği Hindi/Tavuk Dolmasıdır.Ama Zeytinyağlı bir dolma yapacaksanız Hindinizi sebzeler eşliğinde ikram edebilirsiniz.

Yılbaşı sofralarının bir diğer sevilen yemekleri de ''zeytinyağlılar''dır.Hele ki içki servisi olan bir masa ise ,karınlar tok olsa bile ,bir tabak zeytinyağlı içkinin yanında çok tercih edilir.Onun için en az iki çeşit zeytinyağlı yemeğe yer vermelisiniz.İnanın çok talep görecektir.

Ara sıcak olarak düşünenler için ,en kolayından ve de en sevileninden ''sigara/kalem böreği''en iyi tercihtir.

Akşamın belirli saatlerinde hemen bir tavada kızartacağınız börekler sevilerek tüketilecektir.

Gece 12'den sonra yani yeni yılın ilk saatlerinde artık kahve yada çay servisi başlar.Yada içkiyi fazla kaçıranlar için belki de ''işkembe çorbası''..

Biz kahve yada çay ikramını düşünerek bir yılbaşı tatlısı yada yılbaşı kurabiyesi düşündük.Özellikle çocuklu kutlamalar da ve yılbaşında çocukların çok sevdiği kurabiyeler ,ister tarçınlı,zencefilli,ister marmelatlı pudra şekerli hepsi sevilerek tüketilir.Bunun yanı sıra bazı evler de ''Kabak Tatlısı ''da yılbaşı sofralarının tatlısı olarak pişirilir.İster tatlı ister pasta isterseniz de kurabiyeler tercih sizlerin,damak tadınıza hangisi uygunsa onu seçin.

Bugün ben sizler için bir menü hazırladım,bunlara ilave olarak listenize ekleyebilir yada değiştirebilirsiniz.

Bir çok ev de ekonomik sıkıntılar yaşandığını bildiğimden pratik yapılabilecek yemekler yazmaya çalıştım,herkesin evlerinde bolluk bereket ve sağlıkla yenecek yemekler olsun.

2023 İNSANLIĞIN ''SEVGİ,HOŞGÖRÜ,ŞANS VE SAĞLIK YILI OLSUN''..

YENİ YILINIZ KUTLU SOFRALARINIZ BEREKETLİ OLSUN.

SEVGİYLE...

HİNDİ DOLMASI

MALZEMELER:

5 kg Hindi

3 su bardağı baldo pirinç

2 ad kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ + 2 dolu yemek kaşığı tereyağ

250 gr kuşbaşı doğranmış ciğer

4 yemek kaşığı iç badem

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın-karabiber yenibahar

600 gr haşlanmış kestane

HİNDİYİ MARİNE ETMEK İÇİN:

Limon suyu-tuz- kekik karışımı

HAZIRLANIŞI:

Zeyinyağını pilav tencerenize alın ve küçük doğranmış kuru soğanı ekleyerek orta ateşte kavurmaya başlayın.Sırasıyla önce bademleri sonra fıstıkları ekleyerek kavurmaya devam edin.

Ciğer ilave ederek kavurmaya devam edin.

pirinci soğuk suda 15 dak.beklettikten sonra süzün ve ilave edin.

Kestane hariç diğer malzemelerini ekleyin ve karıştırın.

En son kestaneleri ekleyin şöyle bir karıştırın ve ateşten indirin.

Şimdi Hindiyi hazırlıyalım.

Hindiyi yıkayın ve ateş üzerinde tütsüleyin.

Hindinin üzerine limon suyu tuz kekik karışımını bolca sürün.

Karın kısmına hazırladığınız iç pilavı yerleştirin ve fırın ipiyle dikin.

Geniş bir tencerede tereyağını eritin.

Yüksek ateşte hindiyi arkalı önlü çevirerek mühürleyin.

Hindinizin dış kısmı kızarmış gibi olmalıdır.

Aynı tencereden çıkarmadan üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve yarım saat pişirin.

Haşlanan hindiyi tencereden çıkarın ve tekrar üzerine zeytinyağ / kekik karışımı sürün.Ve Fırın poşetine yerleştirin.

Haşlama suyundan kalanı da tepsinin içine alın.

200 derece de ısıtılmış fırında 2 saat pişirin.

Lokum gibi ağızda dağılan ve sosu ile lezzetlenmiş hindiniz hazır.

Kalan iç pilavı da su ilavesi ile ayrıca pişirin ve servis tabağına yerleştirin.

Eğer zeytinyağlı dolma pişirecekseniz iç pilava gerek olmayacaktır.Hindinizin

yanında haşlanmış ve sotelenmiş sebzeler de sunabilirsiniz.

Afiyet olsun...

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMASI

MALZEMELER:

1 kg Dolmalık Biber

2 su bardağı pirinç

6 ad orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı sızma zeytinyağ

3 yemek kaşığı toz şeker + 1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaş.yenibahar+tarçın+karabiber+kuru nane

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık + 2 yemek kaşığı kuş üzümü

8-10 dal maydanoz ve dereotu

1/2 su bardağı sıcak su

Dolmaların üst kısmını kapatmak için:

2 ad domatesin kabuk kısımları

HAZIRLANMASI:

Kuru soğanları küçük doğrayın ve 1 su bardağı zeytinyağ ile birlikte tencereye alarak kavurmaya başlayın.

Fıstığı ekleyerek kavurmaya devam edin.

Pirinci 15 dakika soğuk suda bekletin ve süzerek kavrulan soğanlara ekleyin.

Tuzu,şekeri ve baharatlarını ekleyerek karıştırın.

Suyunu verin ve kısık ateşte demlendirin.

Dolam içiniz ılık hale gelince bir tepsiye boşaltın ve ince kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyerek karıştırın.

Dolmalık biberlerin tepe sap kısımlarını ve iç çekirdek kısımlarını çıkararak yıkayın ve süzdürün.

Domateslerin dış kısımlarını kapak olacak şekilde keserek hazırlayın.

Biberlerin iç kısımlarını hazırladığınız dolma içi ile çok sıkmadan doldurun.

Üst kısmını domates ile kapatın.

Tencerenize üst üste gelmeyecek şekilde dik olacak şekilde dolmaları dizin.

1/2 su bardağı zeytinyağını biraz da tuzu biberlerin üzerine gezdirin.

Suyunu verin (1 su bardağı )ve dolmaların üzerine porselen bir tabak kapatın.

Biber dolmasının suyu biberlerin yarısına gelecek şekilde olmalıdır.

Kısık ateşte 40 dakika pişirin.

İyice soğuduktan sonra servis tabağına alın ve limon dilimleri ile süsleyin.

Afiyet olsun.

TEMPURA PATLICANLI HAYDARİ

MALZEMELER:

1 ad büyük patlıcan

TEMPURA:

2 dolu yem kaş. Un

1 yemek kaşığı nişasta

1/2 şişe soda

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

HAYDARİ İÇİN:

100 gr beyaz peynir

4 tepeleme yem kaş süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yem kaş eritilmiş tereyağ

1 tatlı kaşığı kuru nane

birkaç dal dereotu

HAZIRLANMASI:

Patlıcanı alacalı soyun ve küçük küpler halinde doğradıktan sonra limonlu ve tuzlu suda 10 dakika bekletin.

Tempura için ,malzemeleri bir kase içinde karıştırın.

Kıvamı boza şeklinde olmalıdır.

Patlıcanları süzdürün ve kurulayın.

Tavaya ayçiçek yağını alın kızdırın.

Patlıcanları sosa bulayın ve kızgın yağda kızartarak havlu kağıt serili tabağa çıkarın.

Haydari için; bir kase içinde beyaz peyniri çatalla ezin.

Ezilmiş sarımsak,yoğurt ve dereotu ekleyerek karıştırın.

Eritilmiş tereyağ ve kuru nane ilavesiyle tekrar karıştırın.

Servis tabağına önce haydari'yi yerleştirin,orta kısmına tempura patlıcanları ve üzerine taze nane+dereotu karışımını ince doğrayarak süsleyin.

Afiyet olsun.

MARMELATLI YILBAŞI KURABİYESİ

MALZEMELER:

200gr küp doğranmış soğuk tereyağ

1 ad yumurta

1 çay bar.(80gr)toz şeker

1 çay kaş zencefil + tarçın

1 pak vanilya + 1 çay kaş kabartma tozu

1,5 yem kaş nişasta

1kahve fincanı soğuk su

3,5 su bardağı elenmiş Un

ARASINA :

Erik marmelatı

ÜZERİNE:

Pudra şekeri

HAZIRLANMASI:

Un ve soğuk tereyağını kaseye alın ve parmak uçlarınız ile kum gibi olacak şekilde ufalayın.

Önce şekeri ekleyin karıştırın.

Daha sonra diğer malzemelerini sırayla ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurunuzu 2 eşit parçaya ayırın ve strech ile sararak 1/2 saat buzdolabında soğutun.

Soğuyan hamurların birini 2 2 yağlı kağıt arasında ince açın.(yuvarlak olacak şekilde)

24 cm'lik bir çemberle keserek düzgün hale getirin.

Üst tepe kısmına küçük bir yuvarlak açın.

175 derece de ısıtılmış fırında takribi 15 dakika (beyaz kalacak şekilde)pişirin.

Diğer hamuru da aynı şekilde ve büyüklükte açın.

Yine üst tepe kısmına küçük bir yuvarlak oluşturun .

Hamurun üst kısımlarını küçük çam ağacı kalıpları ile keserek hazırlayın.

Aynı ısıda pişirin.Ve her ikisini de soğutun.

Düz olan kurabiyeyi tabağa alın ve üzerine marmelat sürün.

Diğerini üzerine kapatın.Tepe yuvarlak deliklerin aynı hizada olmasına dikkat edin.

Kurabiyenizin üzerine pudra şekeri serpin.

Tepedeki yuvarlaktan kırmızı bir kurdela geçirerek fiyonk yapın.

Kısa sürede lezzetli ve gösterişli dev kurabiyeniz üçgen dilimler halinde kesilerek servis edilecektir.

Afiyet olsun.

2023 HEPİMİZE ''SEVGİYLE''GELSİN