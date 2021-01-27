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NEFES UZMANLARI İŞ BAŞINDA!

Dünya Değişim Akademisi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) işbirliği ile düzenlenen ve nefes eğitimleri alanında bir çığır açan Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı’nın ilki gerçekleşti.

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:00
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NEFES UZMANLARI İŞ BAŞINDA!

HABER: NEVAL KÜTÜK

Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı doğru nefes alıp vermeyi sağlayan nefes egzersizlerini odağa alarak, bireyin sağlık ve mutluluk dolu bir yaşamı olmasını amaçlıyor. Program, kapsamlı pratik nefes uygulamalarından ve teorik bilgilendirmeden oluşuyor. Programın ağırlıklı bölümünü farklı nefes tekniklerini içeren pratik uygulamalar oluşturuyor. Böylece katılımcılar uzmanlık alacakları konunun eğitimini pratik olarak uygulayarak programın güçlü etkilerini kendi bünyelerinde de bizzat deneyimlemiş oluyorlar.

Dünya Değişim Akademisi, kişisel gelişim alanında üniversitelerle yoğun ve etkili çalışmalar yürüten, ortak projeler geliştiren ve farklı uzmanlık eğitimleri veren bir kurum. Nefes Uzmanlığı eğitimi, Akademi tarafından uzun bir dönem yapılan araştırmalar, pratikler ve tecrübeler sonucunda geliştirildi.

Nefes Uzmanlığı eğitim programını, bu konuda verilen tüm diğer eğitimlerden ayıran en önemli özelliği fiziksel sağlık kazandırmasının yanı sıra bireyin zihinsel ve duygusal farkındalığını da geliştirerek psikolojik sağlığına da katkıda bulunuyor olması.

Nefes Uzmanlığı eğitimi yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da oldukça talep görmesine rağmen ücreti bu konudaki eğitimlerin oldukça altında tutuluyor. Bu konuda Dünya Değişim Akademisi tarafından yapılan açıklamada, amaçlarının bu eğitimlerle pazara kazanmak değil, mümkün olduğunca çok insana ulaşarak daha sağlıklı ve mutlu bir toplum kazanmak olduğu belirtiliyor.

Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı’nın 1. Dönem Kursu’na katılarak Nefes Uzmanlığı belgelerini alan bazı uzmanlar deneyimlerini şöyle anlattılar:

“Eğitimi tamamladıktan sonra bu eğitime katılmakla ne kadar doğru bir karar verdiğimi çok daha iyi anladım. Öncelikle kendi vücuduma çok iyi geldi. Doğru nefes alıp vermenin ne olduğunu öğrendim.”

“Salgın döneminde kendime ve insanlara faydalı olabilecek bir şey yapmak istiyordum ve işte bu kursu buldum. İyi ki katılmışım, çok mutluyum.”

“Verilen eğitim çok başarılıydı. Herkese tavsiye ederim.”

 “Nefes Uzmanı olmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Herkese katılmasını öneririm.”

“Eğitim oldukça bilimsel ve profesyoneldi. Nefes Uzmanı olarak edindiğim tüm bilgileri insanlarla paylaşacak olmak beni çok heyecanlandırıyor.”

NEFES UZMANI KİMDİR? NASIL OLUNUR?

Konu ile ilgili olarak Dünya Değişim Akademisi yetkilileri yaptıkları açıklamada şöyle diyor:

“Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı ile bu konuda tam donanımlı nefes uzmanları eşliğinde insanlığa en doğru ve en etkili nefes tekniklerini sunuyoruz. Nefes Uzmanları, bireylere doğru nefes teknikleri ile yol gösteren profesyonellerdir. Bu kapsamda, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı ile donanımlı Nefes Uzmanları yetişiyor. Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edecek. En yakın Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı ise Nisan ayında gerçekleşecek. Nefes Uzmanı olmak isteyen herkesi 12-19 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan en yakın Nefes Uzmanlığı Sertifika Programı’na davet ediyoruz.”

Daha fazla bilgi ve başvuru için iletişim: 0 533 258 77 72-0 507 601 62 99

Dünya Değişim Akademisi

http://www.dunyadegisimakademisi.com

[email protected]

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Anahtar Kelimeler:
NEFES UZMANLARI İŞ BAŞINDANEVAL KÜTÜK
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