Nebi DEMİROĞULLARI hakkında merak edilenler

İş adamı Nebi Demiroğulları Sakarya spor kulübü yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda Belçika’da 3lig takımlarından Ksk Sint Amands kulübü başkanı ve Tura Construct İnşaat şirketi sahibi.





İş adamı Nebi DEMİROĞULLARI spora ve sporcuya verdiği maddi ve manevi desteğin yanında aynı zamanda hayırsever iş adamı Nebi DEMİROĞULLARI Batı Afrika’da Senegal Cumhuriyeti’ne yardım elini uzattı.

Nebi DEMİROĞULLARI yardımlaşmanın üst düzeye çıktığı rahmet ve dayanışma ayı Ramazan ayı öncesi destek amacıyla 1500 koli erzak kolisi, manevi kitaplar ve para desteği sundu.

Türkiye ve birçok ülkede yardım kampanyalarında bulunan genç iş adamı Nebi DEMİROĞULLARI ülke –halkının teşekkürlerini kabul etti.

DEMİROĞULLARI’nın diğer Afrika ülkelerine yardımlarının devem edeceğini bildirdi.