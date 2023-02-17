MY VİTRİN Sahibi Muhammed Yavuz Yiğit 100 ailenin mobilya ihtiyacını karşılıyor

Depremin vurduğu 10 İl’e Türkiye’nin dört bir yanından yardımlar devam ediyor. Merkezi Bursa İnegöl’de olan MY VİTRİN sahibi olan Muhammed Yavuz Yiğit, ‘TEK YÜREK ’kampanyasında 100 ailenin mobilya ihtiyacını karışılacağın belirtti. Bu yardımla birlikte ‘’Toplam 13 Milyon TL ‘ yardım ederek Muhammed Yavuz Yiğit depremzedelerin yanında oldu.

Depremin ilk gününden itibaren AFAD ve çeşitli dernek ve hayır kurumlarının işbirlikleriyle yardımlarını esirgenemeyen MY VİTRİN sahibi Muhammed Yavuz Yiğit, şunları kaydettiler; “Kahramanmaraş merkezli depremde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza da ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyoruz. Felaketin yaşandığı bölgeye ilk etapta 100 ailenin evine mobilyalarını karşılıcaz. İhtiyaç dâhilinde yine de yardım ve desteklerimiz sürecek.