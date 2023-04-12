Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.193,33
ALTIN
1.257,67
DOLAR
19,32
STERLİN
24,08
EURO
21,21
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor

Muş'ta Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören otizmli Seyit Çelik, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 15:47
3 Okunma
Muş'ta otizmli öğrenci, öğrendiği telefon numaralarını ve araç plakalarını unutmuyor

MUŞ AA- Kendisine sorulan bir tarihin gününü de hemen söyleyen, duyduğu şarkılara darbuka ile ritim tutan 9 sınıf öğrencisi Çelik, özel yetenekleriyle öğretmenlerinin övgü alıyor.

Okul müdürü Aydın Güngör, gazetecilere, Çelik'in diğer otizmli bireylerden farklılığının olduğunu belirtti.

Çelik'in öğrendiği telefon numarasını hafızasından silmediğini ve tamamını ezberlediğini anlatan Güngör, "Bir tarih sorduğunuzda hangi gün olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyor. Aynı şekilde öğrendiği araç plakalarını da unutmuyor. Bu anlamada hem görsel hem de sayısal konulara fazla ilgisi olan bir öğrencimiz. Otizm bir hastalık değil farklılıktır. Onlarla ilgilenildiğinde, eğitimleri ihmal edilmediğinde bu bireylerin çok güzel şeyler ortaya koyabileceğini de görmüş oluyoruz. Seyit'in sayısal zekasının yanında müziğe de çok fazla ilgisi var. Müzik ritimlerini çok iyi biliyor. Dinlediği şarkıların ritimlerini en güzel şekilde çıkarabiliyor."

Müzik öğretmeni Hatice Nur Bingöl ise Çelik'in müzik konusunda çok yetenekli olduğunu bildirerek, "Doğuştan gelen bir yeteneği var. Şarkılara kolaylıkla eşlik edebiliyor. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çaldığım müziklere darbuka ile eşlik ediyor. Çok iyi ritim kulağı var. Hemen algılayıp uygulamaya başlıyor. Bu yeteneğinden dolayı onuna güzel işler yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
AFAD gönüllüsü emekli doktor depremzede anne adaylarının "beyaz meleği" oldu
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Depremde oğlunu kaybeden müezzin, afetzede ailelerin yardımına koşuyor
Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor
Kocaeli'de çöpte bulunan 3 kedi yavrusunu, yeni doğum yapan kedi besliyor
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Bir konteynerle başladıkları eğitim macerası "köye" dönüştü
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Büyük bölümü su altında kalan eski Yusufeli'nde yaklaşık bin sahipsiz hayvan kurtarıldı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Enkaz altından çocuklarıyla kurtarılan çift, konteyner kentte yeni hayata başladı
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Kahramanmaraşlı 13 yaşındaki Şeref, merada doğan oğlakları montuna sarıp ahıra götürdü
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu
Genetik KAH hastası Serra bir günlüğüne polis teşkilatının neferi oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi