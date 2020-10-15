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Muratbey daha yaşanılası bir dünya için çalışıyor

16 Ekim Dünya Gıda Günü bu yıl "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasıyla kutlanıyor. Buna nazaran Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, Muratbey’in, ‘yeşil üretime’ inanan bir firma olarak, daha yaşanılası bir dünya için sistemini sürekli güncellediğini belirtti.

15 Ekim 2020 Perşembe 13:43
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Muratbey daha yaşanılası bir dünya için çalışıyor

İSTANBUL- Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün bu yılki “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” temasının tüm sektörde ve paydaşlarda farkındalık yaratması gerektiğini ifade etti. Muratbey’in, ‘yeşil üretime’ inanan bir firma olarak, daha yaşanılası bir dünya için üretim sistemini sürekli güncellediğini belirten Necmi Erol, “Çevreye saygılı bir üretim gerçekleştiren Muratbey, enerji tasarrufu ve üretimde sıfır kimyasal atık hedefi için çaba göstermekte ve sadece ürün değil geliştirdiği teknolojik projelerle de sektöründe sürdürülebilirlik konusunda öncü ve örnek olma rolünü devam ettirmektedir” dedi.

Muratbey önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyor

Kıt kaynakları gereğinden fazla tüketmeyerek sürdürülebilirliğe katkı sunmanın temel amaçlarından biri olduğunun altını çizen Necmi Erol şöyle devam etti:
“Muratbey, yenilikçi bir firma ve sektöre inovatif ürünler kazandırmak amacıyla önemli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyor. Bunları yaparken Muratbey’in gelecekte de sürdürülebilir bir dünyaya yapacağı katkıyı şimdiden modelliyoruz. Planlarımızı bu anlayışla geliştiriyor; sağlıklı koşullarda yenilikçi, benzersiz ürünler geliştirerek, aynı zamanda üretim yöntemlerinde yaptığımız yeniliklerle de verimliliğimizi artırarak sürdürülebilir bir dünya için katkı vermeye çalışıyoruz. İnovatif peynirleri ve geliştirdiği iş modelleri ile fark yaratan bir firma olarak, Ar-Ge merkezlerimizde üretimden teknolojiye çeşitli yatırımlar yaparak, sürdürülebilirlik konusundaki başarımızı da kanıtladık. “

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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16 Ekim Dünya Gıda GünüMuratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi ErolYeşil üretimeElif Hayvalı
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