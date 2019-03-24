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Muhsin Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Tacettin Dergâhı'nda bulunan mezarı başında anıldı.

24 Mart 2019 Pazar 13:51
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Muhsin Yazıcıoğlu mezarı başında anıldı

ANKARA, (DHA)

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu için partisi tarafından anma programı düzenlendi. Programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları teşkilat üyeleri ile Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililer katıldı. Anma programında Destici, Yazıcıoğlu için Kuran-ı Kerim okudu, ardından mezarına çiçek bıraktı.

'KARARLI VE ARALIKSIZ MÜCADELE VERDİK'

Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun değerlerine, fikirlerine ve siyasi duruşuna herkesin ihtiyacı olduğunu söyledi. Her ortamda ve her yerde Yazıcıoğlu'nu anacaklarını belirten Destici, şunları dedi:

"Merhum Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şehit olduğu sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda, kararlı ve aralıksız bir mücadele verdik ve sizlerle birlikte sonuna kadar vermeye de devam edeceğiz. Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında takipsizlik kararı verilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde gerçekleşen, Adalet Bakanlığı'nın 'kamu yararına bozma' talebi üzerine, takipsizlik kararı kaldırılmış, Yargıtay 5'inci Daire konuyu gündemine almış, iddianame hazırlanmış, akabinde iddianameyi kabul etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başlayabilmiştir."

'HİÇBİR ŞEYİ AHİRETE BIRAKMAYACAĞIZ'

Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararının partililer, aileler ve avukatlar ile birlikte itiraz sonucu ortadan kaldırıldığını kaydeden Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş Göksun'da, helikopterin üzerindeki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sanıklarla ilgili süren mahkemede, daha önce kabul edilmeyen, hem partimizin hem de ailelerin müdahillik talepleri kabul edilmiştir. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırlanacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. Partimiz, ocağımız, aileler ve avukatlarımızın ve devletimizi yöneten duyarlı yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık ve bundan sonrada kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şüpheniz olmasın. Yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız. Hukukun, faillerin elinde olduğu ve muhataplarınızın tümünün maske taktığı şartlarda bile mücadelemizden vazgeçmedik. Sabrımız, tereddütlerimizden değil, her şeyin, hukuk dairesi içinde, hukuk tarafından ve hukuka uygun yürümesini istediğimizdendir. Şunu hiç kimse unutmasın; Adalet ağır ilerler ama daima hedefine varır. Hiçbir şeyi ahirete bırakmayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muhsin YazıcıoğluMezarAnmaönce Vatan
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