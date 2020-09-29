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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

29 Eylül 2020 Salı 08:53
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir - Kiraz Karayolu Hacıaliler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Adem Şentürk (26), yönetimindeki plakasız motosikleti ile aynı yönde ilerleyen Kerim M. yönetimindeki 45 ZR 367 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada, sola dönüş yapan Kerim M.'nin otomobili ile Şentürk'ün motosikleti çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet ve sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Kerim M. ise gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaAlaşehirMotosikletOtomobilTrafik Kazası
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